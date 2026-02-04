NFL investigará a Steve Tisch tras aparecer en documentos del caso Jeffrey Epstein

La NFL confirmó que abrirá una investigación sobre Steve Tisch, copropietario de los New York Giants, luego de que su nombre fuera citado en el más reciente paquete de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein. La liga informó que revisará el contenido de los correos electrónicos divulgados por el Departamento de Justicia para esclarecer los hechos y determinar si existe alguna violación a sus políticas internas.

El pronunciamiento se dio después de que se hicieran públicos millones de archivos relacionados con el financiero, quien fue acusado de tráfico sexual y abuso de menores. En dichos registros, el nombre de Tisch aparece de manera reiterada en intercambios que datan principalmente de 2013, lo que ha generado cuestionamientos sobre la naturaleza de su vínculo con Epstein.

De acuerdo con la propia NFL, su oficina central será la encargada de analizar la información disponible. En un breve comunicado, la liga señaló que busca comprender el contexto completo antes de emitir cualquier determinación, reiterando su compromiso con la integridad institucional.

Por su parte, Tisch, de 76 años y también reconocido productor de Hollywood, emitió una postura pública en la que admitió haber tenido comunicación por correo electrónico con Epstein. Aseguró que los intercambios se limitaron a conversaciones sobre mujeres adultas, así como temas de cine, inversiones y actividades filantrópicas.

Steve Tisch responde y niega vínculos más allá de correos electrónicos

El directivo de los Giants subrayó que nunca aceptó invitaciones del empresario ni visitó su famosa isla privada en el Caribe. Además, calificó a Epstein como una persona “terrible” y expresó arrepentimiento por haber mantenido cualquier tipo de contacto con él, especialmente a la luz de las acusaciones que posteriormente salieron a la luz.

Los documentos liberados contienen más de tres millones de registros, y el nombre del copropietario del equipo neoyorquino aparece 440 veces . Sin embargo, hasta el momento no se ha señalado que exista alguna acusación formal en su contra dentro del ámbito penal.

La política de conducta personal de la NFL establece que todos los integrantes de la liga, incluidos propietarios y ejecutivos, deben evitar comportamientos que dañen la confianza pública. El reglamento deja claro que no es necesario enfrentar cargos criminales para que exista una sanción, ya que el estándar aplicado es más estricto que el judicial.

La política de la NFL y antecedentes de sanciones a propietarios

En el pasado, la liga ha impuesto multas millonarias a dueños de franquicias tras investigaciones internas por conductas inapropiadas. Casos como los de Jerry Richardson, expropietario de los Carolina Panthers, y Dan Snyder, antiguo dueño de Washington, derivaron en fuertes sanciones económicas luego de comprobarse irregularidades en el entorno laboral de sus organizaciones.

El caso Epstein continúa generando repercusiones años después de su muerte en 2019, ocurrida mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual. Su historial, que incluyó una condena previa en Florida y amplias conexiones con figuras del mundo político y empresarial, sigue impactando a personalidades mencionadas en los archivos oficiales. Ahora, la NFL deberá determinar si la relación reconocida por Steve Tisch amerita algún tipo de medida disciplinaria dentro de la liga.

