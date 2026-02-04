Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

NFL investigará a Steve Tisch tras aparecer en documentos del caso Jeffrey Epstein

Steve Tisch, copropietario de los New York Giants I AP
Aldo Martínez 18:20 - 03 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El copropietario de los New York Giants apareció un total de 440 veces en la polémica lista

La NFL confirmó que abrirá una investigación sobre Steve Tisch, copropietario de los New York Giants, luego de que su nombre fuera citado en el más reciente paquete de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein. La liga informó que revisará el contenido de los correos electrónicos divulgados por el Departamento de Justicia para esclarecer los hechos y determinar si existe alguna violación a sus políticas internas.

Steve Tisch en evento de la NFL I AP

El pronunciamiento se dio después de que se hicieran públicos millones de archivos relacionados con el financiero, quien fue acusado de tráfico sexual y abuso de menores. En dichos registros, el nombre de Tisch aparece de manera reiterada en intercambios que datan principalmente de 2013, lo que ha generado cuestionamientos sobre la naturaleza de su vínculo con Epstein.

De acuerdo con la propia NFL, su oficina central será la encargada de analizar la información disponible. En un breve comunicado, la liga señaló que busca comprender el contexto completo antes de emitir cualquier determinación, reiterando su compromiso con la integridad institucional.

Por su parte, Tisch, de 76 años y también reconocido productor de Hollywood, emitió una postura pública en la que admitió haber tenido comunicación por correo electrónico con Epstein. Aseguró que los intercambios se limitaron a conversaciones sobre mujeres adultas, así como temas de cine, inversiones y actividades filantrópicas.

Caso Jeffrey Epstein I AP

Steve Tisch responde y niega vínculos más allá de correos electrónicos

El directivo de los Giants subrayó que nunca aceptó invitaciones del empresario ni visitó su famosa isla privada en el Caribe. Además, calificó a Epstein como una persona “terrible” y expresó arrepentimiento por haber mantenido cualquier tipo de contacto con él, especialmente a la luz de las acusaciones que posteriormente salieron a la luz.

Los documentos liberados contienen más de tres millones de registros, y el nombre del copropietario del equipo neoyorquino aparece 440 veces . Sin embargo, hasta el momento no se ha señalado que exista alguna acusación formal en su contra dentro del ámbito penal.

La política de conducta personal de la NFL establece que todos los integrantes de la liga, incluidos propietarios y ejecutivos, deben evitar comportamientos que dañen la confianza pública. El reglamento deja claro que no es necesario enfrentar cargos criminales para que exista una sanción, ya que el estándar aplicado es más estricto que el judicial.

Casco de Giants | AP

La política de la NFL y antecedentes de sanciones a propietarios

En el pasado, la liga ha impuesto multas millonarias a dueños de franquicias tras investigaciones internas por conductas inapropiadas. Casos como los de Jerry Richardson, expropietario de los Carolina Panthers, y Dan Snyder, antiguo dueño de Washington, derivaron en fuertes sanciones económicas luego de comprobarse irregularidades en el entorno laboral de sus organizaciones.

El caso Epstein continúa generando repercusiones años después de su muerte en 2019, ocurrida mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual. Su historial, que incluyó una condena previa en Florida y amplias conexiones con figuras del mundo político y empresarial, sigue impactando a personalidades mencionadas en los archivos oficiales. Ahora, la NFL deberá determinar si la relación reconocida por Steve Tisch amerita algún tipo de medida disciplinaria dentro de la liga.

NFL multa a los Giants, al entrenador Brian Daboll y al novato Cam Skattebo | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
20:04 ¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
19:59 Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
19:49 ¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
19:43 Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
19:42 Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
19:37 Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions
19:21 ¡Siempre con él! Figuras de América dedicaron mensaje a Álvaro Fidalgo en su presentación con Real Betis
19:11 Ya capean: Tomateros derrota a los Federales y consiguen su primera victoria en Serie del Caribe
19:01 Jugadores de la NFL rechazan una temporada de 18 partidos
18:59 ¿Por qué se conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer?
Tendencia
1
Futbol Cruz Azul llega a acuerdo con Nacional por Christian Ebere; Camilo Cándido fue involucrado en negociación
2
Futbol San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
3
Futbol Concacaf Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver el América vs CD Olímpia?
4
Futbol James Rodríguez se perfila para llegar a la MLS tras su salida de León
5
Futbol Vancouver FC vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de ida de la Concachampions?
6
Contra ¿Qué es un matrimonio lavanda? El término que rodea la relación de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez
Te recomendamos
¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
Futbol
03/02/2026
¡Congelados! Tigres no pudo romper el cero ante Forge en un partido con temperaturas bajo cero
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
Futbol
03/02/2026
Charly Rodríguez destaca salida de Jorge Sánchez a Europa pensando en el Mundial 2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Contra
03/02/2026
¿Cómo obtener atención médica GRATIS con la tarjeta INAPAM este 2026?
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Beisbol
03/02/2026
Isaac Paredes y los Astros de Houston acuerdan contrato de un año
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
NFL
03/02/2026
Super Bowl LX: ¿Cuánto cuesta un comercial en el Super Bowl 2026? Récords y precios de infarto
Nicolás Larcamón, entrenador de La Máquina| IMAGO7
Futbol
03/02/2026
Nicolás Larcamón deja abierta la puerta a refuerzos de Cruz Azul antes del debut en Concachampions