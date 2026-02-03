Arrestan a Patrick Mahomes Sr. por violar su libertad condicional

Patrick Mahomes Sr., padre de la superestrella de los Kansas City Chiefs, fue arrestado nuevamente este martes. En esta ocasión, se le acusa de violar los términos de su libertad condicional, impuesta por una condena previa por conducir bajo los efectos del alcohol (DWI), al supuestamente haber consumido bebidas alcohólicas.

Padre de Patrick Mahomes | IG: silky__p

PADRE MAHOMES A LA CARCEL

De acuerdo información de TMZ, el exjugador de la MLB, de 55 años, fue ingresado en la cárcel del condado de Smith a las 8:53 de la mañana. En la fotografía de su ficha policial, su expresión denotaba evidente descontento.f

La Fiscalía del Distrito confirmó que Mahomes Sr. fue encarcelado por una violación de su libertad condicional. Según el informe, su monitor de tobillo SCRAM, diseñado para detectar el consumo de alcohol, registró una lectura elevada el pasado 1 de enero.

El documento también indica que Mahomes proporcionó muestras de orina los días 5 y 9 de enero, las cuales arrojaron resultados negativos para la presencia de alcohol.

Patrick Mahomes Sr. arrestado | TMZ

MAHOMES SR. Y SUS PROBLEMAS CON LA LEY

Este no es el primer encuentro de Mahomes Sr. con la ley por este tipo de delitos. Ha sido arrestado por conducir en estado de ebriedad en al menos tres ocasiones. El incidente más reciente ocurrió en 2024, pocos días antes de que su hijo disputara y ganara el Super Bowl con los Chiefs frente a los San Francisco 49ers.

Curiosamente, el arresto de este martes coincide con el segundo aniversario de aquel incidente. En esa ocasión, las imágenes de la cámara corporal de los agentes mostraron cómo intentó usar el nombre de su famoso hijo para evitar ser detenido.

Meses después de ese arresto, Mahomes se declaró culpable del cargo de DWI y fue sentenciado a cinco años de libertad condicional.

Aunque deberá comparecer ante un tribunal por esta nueva acusación, de momento no se ha fijado una fecha para la audiencia.