Futbol

Arsenal vence a Chelsea en casa y finiquita su pase a la Final de la Copa de la Liga Inglesa

Futbolistas de Arsenal festejan el gol contra Chelsea en la Semifinal de la Copa de la Liga | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:26 - 03 febrero 2026
El equipo dirigido por Mikel Arteta manejó bien la eliminatoria ante unos Blues que se quedaron sin variantes ni ideas

Sin despeinarse y a la Final. La probabilidad de celebrar un título en el sudeste de Londres en la Temporada 2025-26 está más latente que nunca, luego de que Arsenal cumplió en manejar la ventaja lograda en el partido de ida en Stamford Bridge y con un triunfo por la mínima diferencia eliminó a Chelsea de la Copa de la Liga Inglesa. Además, regresó a la Final del torneo por primera vez en ocho años.

Jugadores de Arsenal en celebración tras vencer a Chelsea en la Semifinal de la Copa de la Liga | AP
Kai Havertz en el tiempo de compensación fue el autor del único tanto del encuentro y que sentenció la eliminatoria con un marcador global 4-2. Con ello, el equipo dirigido por Mikel Arteta reafirmó su candidatura para coronarse en más de un torneo este año, pues marcha líder en la Premier League y avanzó en el primer lugar de la clasificación a Octavos de Final de la Champions League.

Así fue la victoria de Arsenal en la Copa de la Liga Inglesa

Luego del triunfo 2-3 como visitante en Stamford Bridge, Arsenal llegó al partido de vuelta con la tranquilidad de quien confía plenamente en su defensa. A pesar de que la diferencia era de solo una diferencia, los Gunners salieron sin afán de ir al ataque y cedieron la iniciativa a su rival, que no supo que hacer con el esférico en los pies.

Kai Havertz festeja con Gabriel en el partido de Arsenal contra Chelsea | AP
Chelsea tuvo 11 disparos, pero solo dos a puerta, mismos que generaron los locales a pesar de que tuvieron menos posesión del esférico. E incluso en los minutos finales, a pesar de que Arsenal tenía a los 11 hombres en su propio terreno, Chelsea no encontró una variante que pudiera romper con el cerco defensivo para hacer el gol de empate en el marcador global.

En ese escenario, con los Blues volcados al ataque, Declan Rice aprovechó que la defensa rival quedó mal parada y en un balón largo incorporó por la banda derecha. El mediocampista inglés no se "llenó de balón" y vio a Havertz entrar solo por el centro, por lo que lo habilitó con un servicio adelantado. Solo ante Robert Sánchez, el alemán forzó la salida del arquero con un amague y definió ante la portería desprotegida.

¿Cuándo y contra quién jugará Arsenal la Final de la Copa?

Los Gunners ahora esperan a que se defina su rival en la otra Semifinal que se disputará este miércoles 4 en el Etihad Stadium, donde Newcastle tratará de remontar contra Manchester City. El equipo dirigido por Pep Guardiola se impuso 0-2 en el juego de ida con goles de Antoine Semenyo y Rayan Cherki, por lo que tienen medio pie en la Final del torneo.

El partido por el título está programado para el domingo 22 de marzo a las 10:30 horas (tiempo del centro de México). En caso de enfrentarse a los Citizens, será la segunda ocasión que se midan por el título de Copa, luego de la Temporada 2017-2018, en la cual el club celeste se impuso 0-3 en Wembley con goles de Sergio Agüero, Vincent Kompany y David Silva.

