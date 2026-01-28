Fuerte pelea entre Diego Costa y Conte: "Hay gente estúpida"

Un sorprendente intercambio de declaraciones entre Diego Costa y Antonio Conte ha reavivado una vieja rivalidad. El cruce mediático se produjo en la antesala del partido entre el Chelsea y el Napoli, equipo que actualmente dirige el técnico italiano, y recordó la tensa relación que ambos mantuvieron en el club londinense.

El primer golpe lo dio el delantero durante su participación en el podcast de John Obi Mikel, excompañero suyo en los Blues. Costa rememoró su etapa bajo las órdenes de Conte, con quien conquistó la Premier League en la temporada 2016/17, pero también protagonizó sonados enfrentamientos que culminaron con su salida en enero de 2018.

Es una persona que no confía en nadie y cree saberlo todo. No disfrutas entrenando con él. Los jugadores querían que volviera el futbol, pero a nadie le gustaba entrenar con él. Los títulos que ganó en Chelsea los ganó conmigo. Nadie le apreciaba y por eso no duró mucho

El internacional español fue más allá con sus comentarios: «Siempre está enfadado, siempre con cara larga. Probablemente no tiene sexo en casa, porque es un tipo muy amargado. Es una pena».

Las palabras de Costa generaron un gran revuelo en la prensa deportiva, y la réplica del actual entrenador del Napoli no se hizo esperar. Durante la rueda de prensa previa al duelo de Champions League contra el Chelsea, Conte fue consultado por las explosivas declaraciones de su exjugador y su respuesta fue contundente.

«Honestamente, no soy una persona que pierde energía leyendo lo que la gente dice en el periódico. Sé muy bien que en el fútbol hay gente inteligente, gente lista y gente estúpida, así que no pierdo mi tiempo leyendo a personas inteligentes o estúpidas», inició Conte, aludiendo indirectamente al futbolista antes de ser más explícito.