Futbol

Raheem Sterling será agente libre tras acuerdo con Chelsea para rescindir contrato

Raheem Sterling en acción con Chelsea en la Temporada 2022-23 | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade 12:02 - 28 enero 2026
El delantero de 31 años ahora cuenta con la libertad de negociar con el equipo que desea antes de que termine el periodo de fichajes

Raheem Sterling finalmente dejará Chelsea. La novela que comenzó desde el mercado de fichajes de verano llegará pronto a su fin, luego de que el jugador y el club londinense llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato.

Sterling en celebración con Chelsea en 2022 | AP

Lo anterior de acuerdo con el periodista italiano Fabrizio Romano, quien desde hace varios días ya había reportado que el atacante de 31 años estaba cerca de dejar a los Blues. "ÚLTIMA HORA: Raheem Sterling deja el Chelsea con efecto inmediato en términos mutuos. Está disponible ahora como agente libre, como se reveló ayer", escribió la fuente mencionada este miércoles, justo previo a la última jornada de Fase de Liga de la Champions League.

La novela de Sterling y Chelsea llegó a su fin

Después de una temporada en préstamo con Arsenal, Sterling regresó a Chelsea en junio del año pasado. No obstante, el director técnico de ese momento, Enzo Maresca, no lo incluyó en sus planes. Otros jugadores como Christopher Nkunku, Nico Jackson, Ben Chilwell, Axel Disasi y Renato Veiga tampoco fueron considerados en ese momento.

Raheem Sterling sufre asalto en su casa, con sus hijos y él presentes | X: @ChelseaFC

A lo largo de la temporada, Maresca reiteró su postura y en más de una ocasión descartó que Sterling fuera a sumar minutos. Distinto al caso, por ejemplo, de Disasi, que sumó minutos con el equipo juvenil. A pesar de la salida del italiano, con la llegada de Liam Rosenior la situación no mejoró para los futbolistas y por ahora Sterling ya acordó su salida.

Suárez y Sterling festejan el segundo gol del juego | AP

¿A dónde llegará Raheem Sterling tras su salida de Chelsea?

De momento se desconoce el destino del atacante inglés. En agosto de 2025, durante el mercado de transferencias de verano, Napoli surgió como un posible destino para Sterling, pero no se concretó. Ahora, ya libre y sin contrato con Chelsea, parece que podría renovarse la opción de que el jugador continúe su carrera en Serie A.

En caso de que se concrete, será la primera experiencia de Sterling fuera del futbol inglés. El extremo salió de las fuerzas básicas del Queen Park Rangers a las de Liverpool, con el cual debutó en Primera División. De ahí brincó a Manchester City y posteriormente a Chelsea, de donde salió en cesión a Arsenal en 2024, último equipo con el cual tuvo actividad.

