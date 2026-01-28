¡Competencia para Raúl Jiménez! Fulham ficha a nuevo delantero desde el Manchester City

El Fulham ha cerrado el fichaje de una estrella de la Premier League, según ha confirmado el periodista especializado en traspasos, Fabrizio Romano. Este movimiento interesa directamente al entorno de Raúl Jiménez, pues será competencia directa.

A través de su cuenta de X, Romano anunció que el Fulham ha cerrado un acuerdo por el extremo noruego, Oscar Bobb por 27 millones de libras, tras varios días de negociaciones.

¿Quién es Oscar Bobb?

Bobb es una incorporación estelar para Silva. Formado en la cantera del City, mostró un gran potencial en sus inicios, pero una grave lesión frenó sus oportunidades de consolidarse en el primer equipo de Pep Guardiola.

Aunque esta campaña comenzó de forma prometedora, con titularidades en los tres primeros partidos de liga, las lesiones volvieron a aparecer. La llegada de Antoine Semenyo por 64 millones de libras procedente del Bournemouth terminó por sellar su salida del City.

Bobb celebra el tercer gol del City

El delantero se dio a conocer en enero de 2024 con un gol agónico en el tiempo de descuento contra el Newcastle, que fue crucial para que el City lograra su histórico cuarto título consecutivo de la Premier League. Sin embargo, los problemas físicos recurrentes, incluida una fractura de pierna en agosto de 2024 que le hizo perderse casi toda la temporada, truncaron su progresión.

No obstante, el Manchester City ha incluido en el acuerdo una cláusula de venta del 20% y un derecho de tanteo, lo que demuestra que todavía confían en su potencial a largo plazo.

Más fichajes para Fulham

El club londinense trabaja activamente en varios frentes para reforzar la plantilla de Marco Silva durante este mercado de fichajes. El objetivo de los Cottagers es consolidar su buen momento de forma y aspirar a puestos europeos.

Raúl Jiménez festeja gol con Fulham | AP

En la delantera, el club de Londres ha fijado como principal objetivo a Ricardo Pepi, aunque el PSV Eindhoven ya habría rechazado múltiples ofertas. El internacional estadounidense es una prioridad para Silva, que busca alternativas tras la lesión de Rodrigo Muniz, lo que ha aumentado la carga sobre Raúl Jiménez, de 34 años.

El centro del campo y las bandas también son áreas clave en los planes de fichajes del Fulham. El club está decidido a cerrar incorporaciones importantes y recientemente se le volvió a vincular con la joven promesa del Chelsea, Tyrique George, a quien ya estuvieron a punto de fichar el verano pasado.

Hace semanas, Silva destacó la claridad de la estrategia de fichajes del Fulham, afirmando que el club sabe "claramente lo que necesita" y que tanto el cuerpo técnico como la directiva estén alineados en las prioridades. El técnico portugués subrayó que la mejora en la liga no alteraría su enfoque medido para construir la plantilla.

Las salidas podrían facilitar nuevas llegadas. Adama Traoré se ha unido oficialmente al West Ham tras una temporada con pocos minutos, que libera masa salarial y espacio en la plantilla. Según Romano, parte de ese dinero se ha reinvertido de inmediato en Oscar Bobb, del Manchester City.