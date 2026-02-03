Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Policía investiga amenazas y acoso contra Dennis te Kloese tras derrota del Feyenoord ante PSV

Dennis te Kloese fue directivo de Selección Mexicana | MexSport
Mauricio Díaz Valdivia 15:33 - 03 febrero 2026
Tras uno de los partidos más importantes de la Eredivisie, se ha dado un caso de desafortunado acoso en contra del directivo

La policía de Países Bajos abrió una investigación por acoso y amenazas dirigidas contra Dennis te Kloese, directivo del Feyenoord, luego de la dura derrota del club por 3-0 frente al PSV el domingo pasado. El caso generó preocupación en el futbol neerlandés por el nivel de violencia verbal que puede surgir tras resultados deportivos adversos.

Según informaron las autoridades, el dirigente ha recibido múltiples llamadas intimidatorias y mensajes hostiles desde el partido, luego de que su número de teléfono móvil fuera filtrado y difundido en redes sociales. La situación es considerada grave y podría derivar en acciones penales contra los responsables.

Te Kloese ha recibido bastantes mensajes negativos tras el juego ante PSV | MexSport

Policía investiga amenazas

En un comunicado oficial, la policía señaló que analiza el contenido de los mensajes para determinar si estos constituyen delitos penales, como amenazas directas o incitación al odio. La evaluación buscará establecer el nivel de gravedad y las posibles sanciones que podrían aplicarse.

Las autoridades indicaron que no se descartan arrestos una vez que se identifique a los remitentes. El caso avanza bajo un marco legal que contempla castigos severos para quienes utilicen medios digitales o telefónicos para intimidar a figuras públicas.

te Kloese (derecha) siendo parte de la presentación de Chicharito con LA Galaxy | MexSport

Dennis te Kloese ocupa un doble rol dentro del Feyenoord, desempeñándose como director general y también como director deportivo, lo que lo coloca en el centro de las decisiones deportivas y administrativas del club en un momento de presión creciente.

El doxing como delito y el malestar en la afición de Feyenoord

Uno de los puntos clave de la investigación es dar con la persona que filtró el número de teléfono del dirigente. La policía remarcó que este acto constituye doxing, un delito penal que implica divulgar información privada con fines de hostigamiento.

El caso refleja un clima de fuerte descontento entre los aficionados en Róterdam, debido a los resultados recientes y la situación deportiva del equipo. La derrota ante el PSV habría intensificado el enojo de ciertos sectores radicalizados de la hinchada.

te Kloese durante su paso como directivo de Chivas | MexSport

Desde el Feyenoord no se han emitido declaraciones extensas, pero se espera que el club respalde públicamente a su directivo y colabore con las autoridades para frenar este tipo de comportamientos. El episodio reabre el debate sobre los límites de la crítica deportiva y la necesidad de proteger a jugadores, entrenadores y dirigentes frente a amenazas y acoso, especialmente cuando datos privados son difundidos de manera ilegal en internet.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

