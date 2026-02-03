Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Licencia de conducir más cara: estos son los nuevos precios en CDMX y Edomex

Checa la actualización de la tarifa para tramitar la licencia de conducir/X: @cuenta_poder
Geovanni Rodríguez Catarino
14:30 - 03 febrero 2026
Checa por qué incrementó el costo de la licencia de conducir a partir de febrero de 2026

Toma atención. Si eres de los automovilistas que busca renovar su licencia de conducir, debes considerar que a partir del 1 de febrero el costo de este trámite aumentó tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, en comparación con las tarifas vigentes hasta hace unos días.

Aquí te decimos cuáles son los nuevos precios.

La licencia de conducir es un documento necesario para todo automovilista/Gobierno CDMX

¿Por qué subió el precio de la licencia?

El incremento en el costo de la licencia de conducir en la CDMX y el Edomex se debe a que, conforme a la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) se actualizó desde el 1 de febrero, registrando un aumento del 3.69%.

La UMA es una referencia económica utilizada en México para calcular multas, impuestos y diversos trámites, sustituyendo al salario mínimo para evitar su impacto por negociaciones laborales.
Su actualización es anual y está a cargo del INEGI.

El valor de la UMA se actualizó en todo el país desde el pasado 1 de febrero/Pixabay

Nuevos precios de la licencia en CDMX desde el 1 de febrero

  • Licencia Permanente Tipo A: $1,500 pesos (sin cambio)

  • Licencia Tipo A (3 años): $1,142 pesos

  • Licencia Tipo A1 (motociclistas): $558 pesos

Nuevos precios de la licencia en Edomex desde el 1 de febrero

Licencia Tipo A (automovilista)**

  • 1 año: $777 pesos

  • 2 años: $1,040 pesos

  • 3 años: $1,390 pesos

  • 4 años: $1,848 pesos

  • Duplicado o reposición: $525 pesos.

Si vives en la Ciudad de México o el Edomex, toma en cuenta los nuevos costas de la licencia/Pixabay

Requisitos para la licencia de conducir 2026

Ciudad de México (CDMX)

  • Identificación oficial: original y copia de INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar.

  • Comprobante de domicilio: no mayor a 3 meses (predial, agua, luz o teléfono).

  • Línea de captura pagada: el costo de la Licencia Permanente es de $1,500 MXN, obtenida en la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

  • Cuenta Llave CDMX: registro obligatorio para gestionar la cita.

  • Cita impresa: generada en el Portal de Citas de SEMOVI.

  • Examen de conocimientos: requerido solo para quienes tramitan la licencia por primera vez.

Estado de México (Edomex)

  • Acta de nacimiento: original y copia legible.

  • CURP: impresión actualizada de la Secretaría de Gobernación.

  • Identificación con fotografía: INE, pasaporte, cédula o cartilla.

  • Comprobante de domicilio: original y copia, con máximo 3 meses de antigüedad.

  • Examen de conocimientos: aprobación del examen del Reglamento de Tránsito (solo para trámites nuevos).

  • Comprobante de pago: formato universal obtenido en el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex.

  • Certificado de No Inscripción: no estar registrado en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).

