Licencia de conducir más cara: estos son los nuevos precios en CDMX y Edomex
Toma atención. Si eres de los automovilistas que busca renovar su licencia de conducir, debes considerar que a partir del 1 de febrero el costo de este trámite aumentó tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, en comparación con las tarifas vigentes hasta hace unos días.
Aquí te decimos cuáles son los nuevos precios.
¿Por qué subió el precio de la licencia?
El incremento en el costo de la licencia de conducir en la CDMX y el Edomex se debe a que, conforme a la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) se actualizó desde el 1 de febrero, registrando un aumento del 3.69%.
La UMA es una referencia económica utilizada en México para calcular multas, impuestos y diversos trámites, sustituyendo al salario mínimo para evitar su impacto por negociaciones laborales.
Su actualización es anual y está a cargo del INEGI.
Nuevos precios de la licencia en CDMX desde el 1 de febrero
Licencia Permanente Tipo A: $1,500 pesos (sin cambio)
Licencia Tipo A (3 años): $1,142 pesos
Licencia Tipo A1 (motociclistas): $558 pesos
Nuevos precios de la licencia en Edomex desde el 1 de febrero
Licencia Tipo A (automovilista)**
1 año: $777 pesos
2 años: $1,040 pesos
3 años: $1,390 pesos
4 años: $1,848 pesos
Duplicado o reposición: $525 pesos.
Requisitos para la licencia de conducir 2026
Ciudad de México (CDMX)
Identificación oficial: original y copia de INE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar.
Comprobante de domicilio: no mayor a 3 meses (predial, agua, luz o teléfono).
Línea de captura pagada: el costo de la Licencia Permanente es de $1,500 MXN, obtenida en la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
Cuenta Llave CDMX: registro obligatorio para gestionar la cita.
Cita impresa: generada en el Portal de Citas de SEMOVI.
Examen de conocimientos: requerido solo para quienes tramitan la licencia por primera vez.
Estado de México (Edomex)
Acta de nacimiento: original y copia legible.
CURP: impresión actualizada de la Secretaría de Gobernación.
Identificación con fotografía: INE, pasaporte, cédula o cartilla.
Comprobante de domicilio: original y copia, con máximo 3 meses de antigüedad.
Examen de conocimientos: aprobación del examen del Reglamento de Tránsito (solo para trámites nuevos).
Comprobante de pago: formato universal obtenido en el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex.
Certificado de No Inscripción: no estar registrado en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).