Futbol

Toluca encabeza el ranking de la CONCACAF para febrero de 2026

Toluca retoma la cima del ranking de CONCACAF | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 13:44 - 03 febrero 2026
Los Diablos siguen siendo considerados el mejor equipo de la zona

Ha sido publicado el ranking de la CONCACAF para el segundo mes del 2026, en donde dentro del Top 10, aparecen cinco equipos de la Liga MX, todos comandados por Toluca, quien sigue en primer lugar después de un 2025 de ensueño.

A pesar de que en enero, el primer sitio había sido ocupado por Cruz Azul, Toluca sigue siendo parte de lo más alto de la zona. Este top también ha salido a tan solo horas de que comience la Concachampions.

Los Diablos no han tenido el mejor inicio de campeonato | Imago7

¿Cuál es el Top 10 de la CONCACAF en febrero?

Como ya se mencionó, Toluca es el primer equipo mexicano en la lista, además de ser el primer lugar de toda la zona, el segundo lugar también es del balompié azteca, pues bajando un peldaño aparece Cruz Azul. Ya en el tercer lugar viene Inter Miami como el primer representante de la MLS, quienes se mantienen en dicha posición.

Otro que se mantiene es Tigres, ya que en el cuarto lugar, se mete como el tercer club mexicano en el listado; el Top 5 lo completa un sorpresivo Vancouver Whitecaps, subiendo una posición y desplazando a a América a la sexta, todo esto también acompañado del mal momento que viven las Águilas.

Inter Miami es el actual campeón de la MLS | MexSport

Los últimos lugares, se mantienen igual que en el mes anterior, pues en el séptimo se ha quedado Columbus Crew, en el octavo LAFC, en noveno puesto Seattle Sounders, ahora exequipo de Obed Vargas y en el décimo se ha quedado apenas aferrándose a los primeros diez, Rayados de Monterrey.

Mejores clubes centroamericanos

A pesar de no ser parte del Top 10 de los mejores equipos de la CONCACAF, se han compartido también los lugares que ocupan algunos de los clubes de otros países que no sean México o Estados Unidos.

Comenzando por el Alajuelense de Costa Rica, equipo de los mexicanos Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar que se ubica en el puesto 23, sin haber perdido ni ganado lugares.

Alajuelense es el mejor equipo de Costa Rica en el ranking | MexSport

Otros equipos relevantes son Herediano, quienes han ganado tres posiciones para quedarse en el sitio 46, mientras que Saprissa, también un club costarricense, pierde un peldaño y se va al 47, abajo de su rival de liga.

