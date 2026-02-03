Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Cuándo se realizará el desfile del Año Nuevo Chino 2026 en el Centro Histórico de la CDMX?

El desfile iniciará por la mañana en la calle de Moneda, en el corazón del Centro Histórico./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:23 - 03 febrero 2026
El nuevo ciclo lunar que inicia en 2026 está representado por el Caballo, una figura del zodiaco chino asociada con la energía, la determinación

La celebración del Año Nuevo Chino 2026 llegará al Centro Histórico de la Ciudad de México con una serie de actividades culturales abiertas al público, diseñadas para acercar las tradiciones orientales a habitantes y visitantes de la capital.

Uno de los ejes del festejo será un recorrido festivo protagonizado por figuras tradicionales chinas, el cual se desarrollará en calles cercanas al Zócalo. Este evento busca convertir el corazón de la ciudad en un punto de encuentro multicultural.

El desfile del Año Nuevo Chino recorrerá calles cercanas al Zócalo y concluirá en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo./ AP

¿Qué representa el Año del Caballo en la tradición china?

El nuevo ciclo lunar que inicia en 2026 está representado por el Caballo, una figura del zodiaco chino asociada con la energía, la determinación y la transformación. Este símbolo se relaciona con la toma de decisiones firmes y con el impulso hacia nuevas etapas personales y colectivas.

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo tendrá un papel central en la jornada, ya que funcionará como punto de llegada del recorrido y como sede de varias de las actividades programadas durante el día.

Figuras tradicionales chinas protagonizarán el recorrido festivo programado para el sábado 7 de febrero./ AP

¿Cuándo y dónde será el desfile del Año Nuevo Chino 2026?

El desfile está programado para el sábado 7 de febrero a las 10:00 horas. El recorrido iniciará en la calle de Moneda, en las inmediaciones del Zócalo capitalino, y concluirá en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación.

El evento busca fomentar el intercambio cultural y acercar tradiciones orientales a la ciudadanía./ Pixabay

Como parte de la celebración, también se realizará el Octavo Concurso de Disfraces: Año del Caballo, una actividad que reconocerá la creatividad de los participantes y cuyos resultados se darán a conocer el mismo día del evento.

El Año del Caballo marcará el inicio del nuevo ciclo lunar que se celebrará en la capital del país./ Pixabay
