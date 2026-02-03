Inter Miami rescinde contrato de Óscar Ustari

Óscar Ustari queda fuera del Inter Miami, el conjunto de la MLS dio a conocer la salida del arquero mientras se alista para terminar su gira en Sudamérica ante Barcelona de Guayaquil con miras a la próxima temporada.

Fue a través de redes sociales que se emitió el comunicado resaltando que la rescisión de contrato fue en acuerdo mutuo, además de un video que muestra lo más destacado, del argentino, y agradeciendo al arquero de 39 años que queda como jugador libre en espera de que le depara su futuro en el futbol.

“Inter Miami CF anunció hoy que ha rescindido el contrato del arquero Óscar Ustari tras un acuerdo mutuo….El Club quisiera agradecer a Óscar por sus contribuciones dentro y fuera de la cancha durante su etapa en Inter Miami y desearle lo mejor en el futuro”, inicia el comunicado.

Óscar Ustari en Inter Miami l X:InterMiamiCF

Números con Inter Miami

El arquero argentino se va con un extenso palmarés cosechado con el Inter Miami, el arquero fue parte de la campaña ganadora de la Copa MLS, donde contribuyó con 40 apariciones en todas las competiciones que incluye Más, Copa de Campeones de la Concacaf, Mundial de Clubes y Leagues Cup.

Cabe mencionar, que el guardameta impuso una marca en el marco rosado al aparecer en más de 3 mil minutos jugados y dejar su meta en cero en nueve juegos. Ustari también se va con la obtención de una Supporter’s Shield y un récord de puntos en una sola temporada en la que fue parte.

Ustari en instalaciones del Inter Miami l X:InterMiamiCF

¿Cómo fue su pasó en México?

Óscar Ustari ha quedado como agente libre y podría volver a México en donde ya ha tenido experiencia al formar parte de los Tuzos del Pachuca y los Rojinegros del Atlas en donde acumuló más de 150 juegos en Liga MX representando a ambas instituciones.

Óscar Ustari l X:InterMiamiCF

El arquero recordado por buenas actuaciones, pero también por una lesión de rotura de tendón rotuliano de la pierna izquierda que sufrió en un partido contra Tigres mientras militaba en el “rojinegro” que lo dejó fuera por varios meses.