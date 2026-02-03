Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Dólar hoy 3 de febrero de 2026: el peso se mantiene firme en México

El dólar sigue a la baja frente al peso mexicano/Pixabay
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 07:25 - 03 febrero 2026
El dólar abre en $17.32 pesos y se estabiliza frente al cierre del lunes

El precio del dólar en México inició este martes 3 de febrero de 2026 en $17.32 pesos por unidad en el mercado interbancario. El nivel representa una ligera estabilidad frente al cierre del lunes 2 de febrero, cuando la divisa estadounidense se ubicó en rangos muy similares, manteniéndose por debajo de los 17.40 pesos.

El arranque de la jornada confirma que el tipo de cambio continúa contenido, con un peso mexicano que sigue mostrando fortaleza en el inicio de febrero.

El dólar se cotiza promedio en $17.32 pesos por unidad/Google

Comparativa con el cierre del lunes 2 de febrero

Al cierre de la sesión previa, el dólar terminó alrededor de los $17.33 pesos, por lo que la apertura de este martes en $17.32 refleja una variación mínima, prácticamente sin cambios.

Este comportamiento sugiere que el mercado cambiario atraviesa una fase de consolidación, tras las caídas registradas a lo largo de enero.

Precio promedio del dólar hoy: compra y venta

En el promedio bancario de este día hábil, el dólar se cotiza en:

  • Compra: $17.0024 pesos

  • Venta: $17.6043 pesos

Estos valores sirven como referencia general para operaciones en bancos y casas de cambio, aunque pueden variar dependiendo de la institución y la zona del país.

La buena racha del peso mexicano se mantiene frente al billete verde/Pixabay

El comportamiento del dólar en la última semana

Durante los últimos siete días, el dólar ha mostrado un movimiento lateral con ligera presión a la baja, oscilando entre $17.55 y $17.30 pesos.
El ajuste ha sido gradual, sin episodios de volatilidad elevada, lo que indica un mercado estable y predecible en el corto plazo.

La fortaleza del peso mexicano y la menor demanda de dólares han sido factores clave para mantener el tipo de cambio en niveles bajos.

Precio del dólar en bancos hoy martes 3 de febrero

En ventanillas bancarias, el dólar presenta las siguientes cotizaciones de compra y venta:

  • Banco Azteca
    • Compra: $17.00
    • Venta: $17.59

  • BBVA Bancomer
    • Compra: $16.39
    • Venta: $17.92

  • Banorte
    • Compra: $16.25
    • Venta: $17.80

  • Santander
    • Compra: $16.35
    • Venta: $18.05

  • Banregio
    • Compra: $16.50
    • Venta: $17.90

  • Banjército
    • Compra: $16.70
    • Venta: $18.00

  • Afirme
    • Compra: $16.50
    • Venta: $17.90

  • Intercam
    • Compra: $16.88
    • Venta: $17.88

  • Monex
    • Compra: $16.53
    • Venta: $18.28

  • Scotiabank
    • Compra: $16.70
    • Venta: $18.20

  • Banamex / Citibanamex
    • Compra: $16.89
    • Venta: $17.89

En general, los precios de venta se mantienen por debajo de los 18 pesos, lo que confirma un entorno favorable para el peso.

La cotización del dólar puede cambiar de acuerdo a cada institución financiera/Pixabay

Un febrero que arranca sin sobresaltos

Con el dólar cotizando en $17.32 pesos, el mercado cambiario mexicano inicia febrero con estabilidad y control.
Si no surgen factores externos de presión, el tipo de cambio podría mantenerse dentro de este rango en los próximos días, consolidando la fortaleza del peso frente al dólar.

Por ahora, el billete verde se mantiene contenido, mientras el peso mexicano continúa marcando el ritmo en el mercado nacional.

