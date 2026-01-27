Pausa en El Nido

No hay mal que por bien no venga. Mis compas del RÉCORDS ya destaparon el conflicto entre el cuerpo técnico de Jardine y mi Dieguito Ramírez de oro y, por lo que pude investigar, en el Nido van a salir fortalecidos; no dejarán que se ponga en riesgo el proyecto que encabezan Balcárcel-Baños-González Iñárritu, avalado por Azcárraga.

Me adelantaron que, aunque aún no hay decisión sobre cómo limar asperezas entre el técnico brasileño y el director de futbol, lo más seguro es que a Ramírez le pongan pausa por un rato. ¿Cómo? Pues eso está en el análisis.

MEJOR DE LEJITOS POR AHORA

Eso sí, Diego ya no participa en esta última etapa de fichajes, que se ha complicado en demasía, sobre todo el refuerzo estrella del Palmeiras, Raphael Veiga, y todo porque aún no logran liberar las plazas de extranjero.

Ahí, por ejemplo, Jardine era más de la idea de que se fuera La Pantera Zúñiga, contratación que trajo Ramírez en la pasada ventana de transferencias. Pero la salida más cercana es la de Dávila, aunque Colo Colo y el Tano Ortiz están pidiendo que las Águilas absorban un buen porcentaje del sueldo del chileno, cosa que no quieren en el Nido. Vaya desafío.

A HENRY SÍ LO BUSCARON EN LA NORIA

Se desató el rumor de que Cruz Azul apuntaba a Henry Martín como el refuerzo en ataque que están buscando, pero en realidad eso fue humo que soltó su representante, Alex López, aquel agente de Pitz Group que está sancionado por la FIFA sin licencia para operar. Pero sigue operando.

Pues, como te imaginarás, no hay nada de nada... hoy, porque resulta que hace un año sí sondearon a La Bomba de las Águilas desde La Noria, justo antes de renovar a Ángel Sepúlveda. Pero de eso a que de nuevo sea opción, nada de nada.

¿POR CUÁNTO SALE JORGE SÁNCHEZ?

Andan nerviosos mis Pitufines porque se les puede ir un 'mal necesario', mi Jorge Sánchez de oro, un lateral rendidor, que va a ir de nuevo a un Mundial, y que sigue sin ser querido por su afición. El día que se vaya (si se marcha pronto) lo van a extrañar. Pues la oferta del PAOK era a préstamo y La Máquina la rechazó, no quiere dejarlo ir; sin embargo, ya le puso precio y, contrario a lo que especulan en redes, que hablan de 6 millones de los billetes gringos, me aseguran que lo que piden por el seleccionado no llega ni a 4 melones de los verdes. No pasa de 48 horas que se resuelve. Veamos.

RAYADOS COBRA ABONOS A FUERZA

Qué lío se desató con el cobro de los abonos por parte del Monterrey para los partidos de la Conca, que está a la vuelta de la esquina; arranca la próxima semana. Los abonados regios estaban acostumbrados a que el pago anual les incluía los juegos de la Champions de nuestra región, hasta esta edición, y hubo muchas quejas.