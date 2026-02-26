Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Dónde ver Tijuana vs. Pumas? Fecha, hora y transmisión

Emiliano Cárdenas Ramírez 09:08 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Estadio Caliente será el recinto donde Tijuana y Pumas se midan en compromiso de la Jornada 9 de la Liga MX.

Los Pumas vienen de una racha invicta en las ocho fechas que se han disputado en la Liga MX, por lo que en tierras fronterizas buscarán seguir con la buena racha, pero los Xolos de Tijuana querrán arruinar los planes de los universitarios. 

Pumas quiere mantener el invicto 

Los Pumas y Xolos viven momentos muy diferentes en la Liga MX; los Universitarios vienen de vencer a Rayados de Monterrey, siendo uno de los 2 únicos equipos en estar invictos. Mientras que Tijuana tiene 5 jornadas sin conocer la victoria, entre empates y derrotas, los dirigidos por Sebastián “Loco” Abreu necesitan volver al camino de la victoria si quieren aspirar a la Liguilla.

Los Auriazules se posicionan 3.° de la tabla general, a tres puntos del líder Chivas, registrando una marca de cuatro victorias y tres empates, sumando 14 goles a favor y 6 en contra, con una diferencia de +8.

Jugadores de Pumas en celebración de gol en el partido contra Rayados | IMAGO 7
Jugadores de Pumas en celebración de gol en el partido contra Rayados | IMAGO 7

Los Xolos se encuentran en el lugar 11 de la tabla, a dos puntos de la zona de clasificación. Los tijuanenses tienen una marca de una victoria, cinco empates y una derrota, sumando 6 goles a favor y 6 en contra, con una diferencia de 0. 

Marcel Ruiz en el partido contra Xolos de Tijuana en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Marcel Ruiz en el partido contra Xolos de Tijuana en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Dónde ver el partido Tijuana vs. Pumas?

El partido entre Club Tijuana y Pumas UNAM correspondiente a la Liga MX se llevará a cabo en el Estadio Caliente el 27 de febrero de 2026; podrá disfrutarse a las 21:06 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por Fox Sports en televisión o a través de plataformas de streaming, además de estar disponible en Estados Unidos por TUDN.

Jugadores de Pumas felicitan a Álvaro Angulo por su anotación ante Monterrey | IMAGO 7
Jugadores de Pumas felicitan a Álvaro Angulo por su anotación ante Monterrey | IMAGO 7
Últimos videos
Lo Último
10:22 Claudia Sheinbaum agradece el respaldo de FIFA como sede del Mundial 2026, pese a violencia
09:50 Joyas mexicanas serán llamadas para la Selección Mexicana juvenil
09:50 Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Jalisco por motivos de seguridad
09:44 Hansi Flick cree en la remontada contra el Atlético de Madrid: "difícil, pero no imposible"
09:26 Max Verstappen se harta de la nueva Fórmula 1: "Me veo cerca del final"
09:24 'Chacho' Coudet niega contactos con River Plate: "Juro por mis hijos que nadie me ha llamado"
09:14 Expiloto de Fórmula 1 ve "mejor preparado" a Valtteri Bottas sobre Checo Pérez
09:08 ¿Dónde ver Tijuana vs. Pumas? Fecha, hora y transmisión
09:02 Hansi Flick cumple 100 partidos con el Barcelona: Balance y logros del DT alemán en España
08:39 Juan Manuel Márquez aseguró que Canelo ha tenido ayuda en su carrera
Tendencia
1
Fórmula 1 Expiloto de Fórmula 1 ve "mejor preparado" a Valtteri Bottas sobre Checo Pérez
2
Otros Deportes Cuatro jugadoras de Charros de Jalisco dejan el equipo tras narcobloqueos
3
Futbol Javier Aguirre tranquilo con la portería, pero aprieta a Tala: "hubo dos errores que no me gustaron"
4
Futbol ¿Se va del Gigante de Acero? Rayados deberá de entregar su estadio rumbo al Mundial 2026
5
Futbol ¡Xavi, listo para volver a los banquillos con una selección clasificada para el Mundial!
6
Empelotados La novia del piloto de Fórmula 1 George Russell, ingresada de urgencia en el hospital
Te recomendamos
Claudia Sheinbaum agradece el respaldo de FIFA como sede del Mundial 2026, pese a violencia
Futbol
26/02/2026
Claudia Sheinbaum agradece el respaldo de FIFA como sede del Mundial 2026, pese a violencia
Joyas mexicanas serán llamadas para la Selección Mexicana juvenil
Futbol
26/02/2026
Joyas mexicanas serán llamadas para la Selección Mexicana juvenil
Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Jalisco por motivos de seguridad
Otros Deportes
26/02/2026
Cancelan Copa del Mundo de Clavados en Jalisco por motivos de seguridad
Hansi Flick cree en la remontada contra el Atlético de Madrid: "difícil, pero no imposible"
Futbol
26/02/2026
Hansi Flick cree en la remontada contra el Atlético de Madrid: "difícil, pero no imposible"
Max Verstappen durante el shakedown en Barcelona | RED BULL
Fórmula 1
26/02/2026
Max Verstappen se harta de la nueva Fórmula 1: "Me veo cerca del final"
'Chacho' Coudet niega contactos con River Plate: "Juro por mis hijos que nadie me ha llamado"
Futbol
26/02/2026
'Chacho' Coudet niega contactos con River Plate: "Juro por mis hijos que nadie me ha llamado"