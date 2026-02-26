¿Dónde ver Tijuana vs. Pumas? Fecha, hora y transmisión

Los Pumas vienen de una racha invicta en las ocho fechas que se han disputado en la Liga MX, por lo que en tierras fronterizas buscarán seguir con la buena racha, pero los Xolos de Tijuana querrán arruinar los planes de los universitarios.

Pumas quiere mantener el invicto

Los Pumas y Xolos viven momentos muy diferentes en la Liga MX; los Universitarios vienen de vencer a Rayados de Monterrey, siendo uno de los 2 únicos equipos en estar invictos. Mientras que Tijuana tiene 5 jornadas sin conocer la victoria, entre empates y derrotas, los dirigidos por Sebastián “Loco” Abreu necesitan volver al camino de la victoria si quieren aspirar a la Liguilla.

Los Auriazules se posicionan 3.° de la tabla general, a tres puntos del líder Chivas, registrando una marca de cuatro victorias y tres empates, sumando 14 goles a favor y 6 en contra, con una diferencia de +8.

Jugadores de Pumas en celebración de gol en el partido contra Rayados | IMAGO 7

Los Xolos se encuentran en el lugar 11 de la tabla, a dos puntos de la zona de clasificación. Los tijuanenses tienen una marca de una victoria, cinco empates y una derrota, sumando 6 goles a favor y 6 en contra, con una diferencia de 0.

Marcel Ruiz en el partido contra Xolos de Tijuana en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Dónde ver el partido Tijuana vs. Pumas?

El partido entre Club Tijuana y Pumas UNAM correspondiente a la Liga MX se llevará a cabo en el Estadio Caliente el 27 de febrero de 2026; podrá disfrutarse a las 21:06 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por Fox Sports en televisión o a través de plataformas de streaming, además de estar disponible en Estados Unidos por TUDN.