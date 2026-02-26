Joyas mexicanas serán llamadas para la Selección Mexicana juvenil

Andrés Lilini habló con la prensa, tocando variedad de temas con respecto a la Selección Mexicana juvenil, sobre la Sub-20, Juegos Olímpicos, Lalo Arce y jugadores que piensan traer para jugar con el Tri.

México Sub-20 l MexSport

Jugadores con experiencia europea en el Tri

A lo largo de la platica que tuvo con la prensa, Lilini también mencionó a los jugadores que posiblemente se vean en la Selección Mexicana, siendo jugadores del Barcelona y del Mainz 06.

"Tenemos jugadores en Europa como este chico Robert Olivares, que está en el Barcelona, que tiene otro tipo de tendencia; ahora vamos a llamar a un chico del Mainz 05 de Alemania (Román Avakian), cuyas estructuras físicas son diferentes y están en equipos de Primera División".

Algo que sorprendió fueron las declaraciones sobre Lalo Arce y la chance de poder acudir a los Juegos Olímpicos de la siguiente edición.

“Lalo Arce se queda hasta junio para jugar Centroamericanos y el proceso olímpico lo tenemos que ganar con la Sub-20.”

Lalo Arce en el Cuauthémoc

Solo hay un boleto para las Olimpiadas

El estratega argentino señaló que, de cara a lo que será el Premundial Sub-20, el objetivo será ser campeón, ya que solo hay un cupo disponible a los Juegos Olímpicos y cuatro boletos al Mundial Sub-20.

“Concacaf dijo que solo habría un boleto. Cuatro lugares para el mundial sub-20 y un solo lugar para los Juegos Olímpicos”.