Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Joyas mexicanas serán llamadas para la Selección Mexicana juvenil
Andrés Lilini habló con la prensa, tocando variedad de temas con respecto a la Selección Mexicana juvenil, sobre la Sub-20, Juegos Olímpicos, Lalo Arce y jugadores que piensan traer para jugar con el Tri.
Jugadores con experiencia europea en el Tri
A lo largo de la platica que tuvo con la prensa, Lilini también mencionó a los jugadores que posiblemente se vean en la Selección Mexicana, siendo jugadores del Barcelona y del Mainz 06.
"Tenemos jugadores en Europa como este chico Robert Olivares, que está en el Barcelona, que tiene otro tipo de tendencia; ahora vamos a llamar a un chico del Mainz 05 de Alemania (Román Avakian), cuyas estructuras físicas son diferentes y están en equipos de Primera División".
Algo que sorprendió fueron las declaraciones sobre Lalo Arce y la chance de poder acudir a los Juegos Olímpicos de la siguiente edición.
“Lalo Arce se queda hasta junio para jugar Centroamericanos y el proceso olímpico lo tenemos que ganar con la Sub-20.”
Solo hay un boleto para las Olimpiadas
El estratega argentino señaló que, de cara a lo que será el Premundial Sub-20, el objetivo será ser campeón, ya que solo hay un cupo disponible a los Juegos Olímpicos y cuatro boletos al Mundial Sub-20.
“Concacaf dijo que solo habría un boleto. Cuatro lugares para el mundial sub-20 y un solo lugar para los Juegos Olímpicos”.