¿Buen augurio? Pumas ha llegado a la Final cuando se mantiene invicto las primeras 7 jornadas en torneos cortos

Tras siete jornadas disputadas en el Clausura 2026, Pumas sigue sin caer, una marca que genera ilusión, pues las únicas dos veces que lo ha logrado en torneos cortos, el equipo llegó a la Gran Final. Tras el triunfo sobre Rayados, la afición se convence cada vez más de lo que el proyecto de Efraín Juárez tiene para ofrecer.

Únicamente en dos ocasiones Pumas ha conseguido una racha de no perder en las primeras siete jornadas o más, con el arranque de este Clausura 2026, Universidad Nacional ya registra tres y con la ilusión de ir a romper la sequía de títulos que lleva 15 años.

Álvaro Angulo celebra uno de sus goles en la victoria de Pumas contra Rayados | IMAGO7

¿En qué torneos Pumas se mantuvo invicto las primeras fechas y llegó a la Final?

En el Clausura 2011, Pumas arrancó el semestre con 11 partidos sin perder, con un registro de ocho victorias y tres empates. En la Jornada 12, Jaguares de Chiapas le cortó la racha a Universidad Nacional, sin embargo, en la Final consiguió vencer a Monarcas Morelia, lo que fue el último título obtenido en la institución.

Cabe destacar que en el Clausura 2011, Pumas también venció a los dos equipos regiomontanos, en la Jornada 4 consiguió un resultado de 3-2 sobre Rayados, y en la Fecha 13 un 2-0 ante Tigres. En el presente torneo, el conjunto auriazul ya venció a los dos clubes de la Sultana del Norte.

Pumas con el trofeo de campeón del Clausura 2011 | MEXSPORT

La segunda vez que Pumas arrancó un torneo con siete fechas sin perder o más, fue el Guardianes 2020. En aquella ocasión, el invicto se extendió hasta la Jornada 10, con un registro de seis victorias y cuatro empates. La Final fue ante León, pero los del Bajío fueron los vencedores para levantar el trofeo.

Pumas ha ido de menos a más en lo que va del torneo, el duro golpe recibido por la eliminación de la Concacaf Champions Cup ante San Diego fue uno de los argumentos más grandes para las críticas hacia Efraín Juárez y su proyecto en el Pedregal. Los resultados positivos en liga, han mitigado el ruido negativo que rodeaba el entorno del club.

Pumas perdió la Final del Guard1anes 2020 ante el León | IMAGO7

Siguiente destino: la frontera

El próximo reto es ante Tijuana en el Estadio Caliente, una plaza que se le complica al conjunto auriazul, al solo registrar tres victorias desde el ascenso del club fronterizo.