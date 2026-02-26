TV Azteca inicia concurso mercantil: ¿está en riesgo su transmisión?

La televisora TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, anunció que solicitará un concurso mercantil voluntario como parte de una estrategia para reorganizar sus pasivos financieros y preservar la continuidad de sus operaciones en un entorno adverso para los medios tradicionales.

TV Azteca anuncia un proceso de reorganización financiera. / RS

En un comunicado oficial, la televisora explicó que la decisión fue aprobada por sus accionistas ante un entorno desafiante para la industria, marcado por la transformación del ecosistema publicitario, el crecimiento del mundo digital y diversos compromisos financieros adquiridos en los últimos años.

¿Por qué TV Azteca decidió ir a concurso mercantil?

La empresa informó que el concurso mercantil voluntario permitirá reordenar de forma estructurada y equitativa los pasivos de acuerdo con su capacidad de pago y bajo la supervisión de un juez, sin interrumpir sus actividades normales. Según los directivos, estos son algunos de los factores que llevaron a la decisión: El pago histórico de licencias al gobierno federal en 2018.

El impacto de la pandemia de COVID-19 en la inversión publicitaria.

El pago total de obligaciones fiscales al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en enero de 2026, como parte de acuerdos con Hacienda.

Retos derivados de la transformación digital y la competencia por audiencias y anunciantes.

Autoridades y directivos buscan fortalecer la continuidad operativa de TV Azteca. / Ricardo Salinas Pliego

El director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez, aseguró que esta herramienta legal es de “última instancia” y busca fortalecer la estabilidad financiera, preservar el valor de la empresa y garantizar la continuidad operativa a largo plazo.

Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca.

¿TV Azteca dejará de transmitir?

TV Azteca aclaró que continuará produciendo y transmitiendo contenidos con normalidad durante el proceso de concurso mercantil y que la iniciativa forma parte de un esfuerzo responsable para ordenar sus compromisos financieros.

TV Azteca reafirma su compromiso con la producción de contenidos relevantes.

La solicitud formal ante las autoridades competentes será presentada en los próximos días, y el proceso se llevará a cabo supervisado por un juez para maximizar el valor de la empresa y proteger sus operaciones, sin afectar a audiencias ni colaboradores.