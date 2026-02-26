Verificación de edad requerida
TV Azteca inicia concurso mercantil: ¿está en riesgo su transmisión?
La televisora TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, anunció que solicitará un concurso mercantil voluntario como parte de una estrategia para reorganizar sus pasivos financieros y preservar la continuidad de sus operaciones en un entorno adverso para los medios tradicionales.
En un comunicado oficial, la televisora explicó que la decisión fue aprobada por sus accionistas ante un entorno desafiante para la industria, marcado por la transformación del ecosistema publicitario, el crecimiento del mundo digital y diversos compromisos financieros adquiridos en los últimos años.
¿Por qué TV Azteca decidió ir a concurso mercantil?
La empresa informó que el concurso mercantil voluntario permitirá reordenar de forma estructurada y equitativa los pasivos de acuerdo con su capacidad de pago y bajo la supervisión de un juez, sin interrumpir sus actividades normales.
Según los directivos, estos son algunos de los factores que llevaron a la decisión:
El pago histórico de licencias al gobierno federal en 2018.
El impacto de la pandemia de COVID-19 en la inversión publicitaria.
El pago total de obligaciones fiscales al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en enero de 2026, como parte de acuerdos con Hacienda.
Retos derivados de la transformación digital y la competencia por audiencias y anunciantes.
El director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez, aseguró que esta herramienta legal es de “última instancia” y busca fortalecer la estabilidad financiera, preservar el valor de la empresa y garantizar la continuidad operativa a largo plazo.
¿TV Azteca dejará de transmitir?
TV Azteca aclaró que continuará produciendo y transmitiendo contenidos con normalidad durante el proceso de concurso mercantil y que la iniciativa forma parte de un esfuerzo responsable para ordenar sus compromisos financieros.
La solicitud formal ante las autoridades competentes será presentada en los próximos días, y el proceso se llevará a cabo supervisado por un juez para maximizar el valor de la empresa y proteger sus operaciones, sin afectar a audiencias ni colaboradores.
En los últimos años, @Azteca ha enfrentado y superado grandes desafíos financieros: desde el pago de licencias al gobierno en 2018, el impacto negativo del COVID-19, una negociación compleja con acreedores internacionales y, recientemente, el pago al @SATMX.— Grupo Salinas (@gruposalinas) February 26, 2026
Este contexto nos… pic.twitter.com/oGb6LhA8pr