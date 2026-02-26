Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

TV Azteca inicia concurso mercantil: ¿está en riesgo su transmisión?

El dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. / Redes Sociales
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 11:24 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La televisora solicitó un proceso legal para reordenar sus deudas y fortalecer su estabilidad financiera, en medio de pagos fiscales recientes y un entorno complejo para la industria.

La televisora TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, anunció que solicitará un concurso mercantil voluntario como parte de una estrategia para reorganizar sus pasivos financieros y preservar la continuidad de sus operaciones en un entorno adverso para los medios tradicionales.

TV Azteca anuncia un proceso de reorganización financiera. / RS

En un comunicado oficial, la televisora explicó que la decisión fue aprobada por sus accionistas ante un entorno desafiante para la industria, marcado por la transformación del ecosistema publicitario, el crecimiento del mundo digital y diversos compromisos financieros adquiridos en los últimos años.

¿Por qué TV Azteca decidió ir a concurso mercantil?

La empresa informó que el concurso mercantil voluntario permitirá reordenar de forma estructurada y equitativa los pasivos de acuerdo con su capacidad de pago y bajo la supervisión de un juez, sin interrumpir sus actividades normales.

Según los directivos, estos son algunos de los factores que llevaron a la decisión:

  • El pago histórico de licencias al gobierno federal en 2018.

  • El impacto de la pandemia de COVID-19 en la inversión publicitaria.

  • El pago total de obligaciones fiscales al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en enero de 2026, como parte de acuerdos con Hacienda.

  • Retos derivados de la transformación digital y la competencia por audiencias y anunciantes.

Autoridades y directivos buscan fortalecer la continuidad operativa de TV Azteca. / Ricardo Salinas Pliego

El director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez, aseguró que esta herramienta legal es de “última instancia” y busca fortalecer la estabilidad financiera, preservar el valor de la empresa y garantizar la continuidad operativa a largo plazo.

Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca.

¿TV Azteca dejará de transmitir?

TV Azteca aclaró que continuará produciendo y transmitiendo contenidos con normalidad durante el proceso de concurso mercantil y que la iniciativa forma parte de un esfuerzo responsable para ordenar sus compromisos financieros.

TV Azteca reafirma su compromiso con la producción de contenidos relevantes.

La solicitud formal ante las autoridades competentes será presentada en los próximos días, y el proceso se llevará a cabo supervisado por un juez para maximizar el valor de la empresa y proteger sus operaciones, sin afectar a audiencias ni colaboradores.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Tendencias
Últimos videos
Lo Último
13:45 Yareli Acevedo: la ciclista que pedalea hacia la gloria
13:44 ¡No pudieron lograr la hazaña! Celtic y Araujo se quedan fuera de la Europa League
13:20 Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha; no jugará ante Atlético de Madrid
13:19 ‘No son tontos’: Ex entrenador de Julián Quiñones ve a la pantera en el Mundial
13:09 Armando González rompe sequía de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marque gol con la Selección Mexicana
13:03 Nueva amenaza de bomba sacude la CDMX: desalojan Ciudad Judicial
12:54 Transportistas mexicanos 'amenazan' a FIFA con manifestaciones durante el Mundial
12:54 Gianluca Prestianni admitió llamar "mono" a Vinicius, según reportes; Benfica lo desmiente
12:32 ¿A qué hora y dónde ver el Sorteo de Octavos de Final de la Europa League?
12:24 Nueva fase de remodelación del Estadio Azteca causa polémica en redes: "parece lona de tianguis"
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Yareli Acevedo: la ciclista que pedalea hacia la gloria
Opinión
26/02/2026
Yareli Acevedo: la ciclista que pedalea hacia la gloria
Stuttgart vs. Celtic compromiso de Europa League l AP
Futbol
26/02/2026
¡No pudieron lograr la hazaña! Celtic y Araujo se quedan fuera de la Europa League
Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha; no jugará ante Atlético de Madrid
Futbol
26/02/2026
Frenkie de Jong sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha; no jugará ante Atlético de Madrid
‘No son tontos’: Ex entrenador de Julián Quiñones ve a la pantera en el Mundial
Futbol Nacional
26/02/2026
‘No son tontos’: Ex entrenador de Julián Quiñones ve a la pantera en el Mundial
Armando González rompe sequía de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marque gol con la Selección Mexicana
Futbol Nacional
26/02/2026
Armando González rompe sequía de nueve años sin que un centro delantero de Chivas marque gol con la Selección Mexicana
Nueva amenaza de bomba sacude la CDMX: desalojan Ciudad Judicial
Contra
26/02/2026
Nueva amenaza de bomba sacude la CDMX: desalojan Ciudad Judicial