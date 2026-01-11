Martinoli se burla de Rayados y sugiere la salida de varios jugadores del club

El inicio del Clausura 2026 no pudo ser más contrastante para dos de las nóminas más poderosas del futbol mexicano. Mientras el Toluca ratificó su jerarquía de bicampeón ganando en patio ajeno, la crisis en el entorno de Rayados de Monterrey se agudizó, sirviendo la mesa para que Christian Martinoli lanzara una de sus duras críticas.

Toluca vence a Rayados en la Jornada 1 | IMAGO7

A través de sus redes sociales, el narrador estrella de TV Azteca y confeso seguidor de los Diablos Rojos, aprovechó el triunfo de su equipo para tundir a la directiva y plantilla regiomontana.

El "Pasillo" que Martinoli sugiere en Monterrey

La previa del encuentro estuvo marcada por la incertidumbre sobre si Monterrey realizaría el tradicional pasillo de honor al Toluca por su reciente bicampeonato. Al final, el gesto deportivo no ocurrió, hecho que Martinoli utilizó como combustible para su crítica.

"La gente del Monterrey debería mostrarle el pasillo de salida a varios de sus jugadores. Ese sí sería un verdadero pasillo", sentenció el comunicador.

El comentario no solo apuntó a la falta de cortesía en la cancha, sino al bajo rendimiento de futbolistas que, a pesar de sus altos contratos, no lograron imponerse a un cuadro mexiquense que incluso presentó algunas variantes alternas.

Mensaje de Martinoli en redes |

La afición coincide: ¿Ciclo terminado para el 'Tato'?

Lo que comenzó como una burla del narrador terminó encontrando eco en una afición regiomontana visiblemente cansada. En las respuestas a sus publicaciones, cientos de seguidores de Rayados se mostraron de acuerdo con la purga sugerida por Martinoli.

Incluso, el cronista no se detuvo en la plantilla, sino que también 'propuso' que la renovación incluya la estructura administrativa, señalando directamente la gestión de José Antonio 'Tato' Noriega, presidente deportivo del club, cuyo proyecto sigue sin entregar los títulos que la inversión exige.

"Por mí que echen al Tato. No te equivoques de lado", añadió.

Mensaje de Martinoli en redes |

Toluca: Rumbo al tricampeonato

Mientras el caos reina en la Sultana del Norte, en el Estado de México la confianza es plena. Con la victoria de 1-0 en este arranque de torneo, los dirigidos por Turco Mohamed dan el primer paso sólido en la búsqueda de un objetivo histórico para el club, el tricampeonato.