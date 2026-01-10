Aparece el Diablo: Toluca presume nuevo parche de Bicampeón

En la Jornada 1 del Clausura 2026 entre los Diablos Rojos del Toluca y los Rayados de Monterrey, el equipo Bicampeón del torneo presumió su bicampeonato en su playera, usando un nuevo parche y presumiendo su estrella número 12 en torneos profesionales del futbol mexicano.

¿Cómo es el parche del equipo?

Tras la presentación de los vestidores, se pudo apreciar que el equipo escarlata tiene dos nuevos detalles en sus uniformes. El primero de ellos es el escudo, pues los diablos presumen su segunda estrella del 2025, además de su nuevo parche otorgado por la liga, el cual presume su título del Apertura 2025.

El detalle se une al uniforme que ya hacía homenaje al título de los diablos luego de más de 10 años de sequía, el cual presenta el escudo y patrocinador en colores dorados, haciendo alusión al oro conseguido en la final contra el América.

Además de los homenajes en uniforme, la primera noche en el BBVA resulta especial, pues trae el duelo ante los Rayados de Monterrey, rival al que derrotaron en la Semifinal del torneo anterior y que dejó muy caliente a la afición de ambos equipos.

Por el Tricampeonato

Toluca llega una vez más a un nuevo torneo como el rival a vencer, pues los pupilos del Turco Mohamed y sus nuevos refuerzos marchan como los amplio candidatos a repetir el título por tercer torneo consecutivo.

De acuerdo con la normativa de la Liga MX, el parche de Bicampeón puede ser utilizado únicamente durante el torneo inmediato posterior a la obtención del segundo título consecutivo. En este caso, el distintivo acompaña al club escarlata durante el Clausura 2026 y se integra al uniforme oficial registrado ante la liga.

El conjunto mexiquense continuará portando este distintivo a lo largo de sus compromisos como local y visitante en el actual certamen, mientras mantiene el registro histórico de 12 campeonatos de liga en torneos profesionales.