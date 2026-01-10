¿Deja vu? 'Hormiga' González anotó el primer gol de Chivas en el Clausura 2026

El final del 2025 fue fantástico para Armando González, pues se convirtió en uno de los tres campeones de goleo del torneo de Apertura junto a Paulinho de Toluca y a Joao Pedro de Atlético San Luis.

Ahora, el inicio del 2026 ha llegado de la mejor manera para el delantero rojiblanco, pues se convirtió en el primer jugador en anotar en el Estadio Akron y en todo el torneo para su equipo, sumando también a la victoria de Guadalajara 2-0 en contra de Pachuca en lo que significó el banderazo de salida en el presente torneo.

Rangel festejando la victoria del Rebaño | Imago7

Acostumbrado a los Jutsu

Ya en el inicio del partido, Chivas fue contundentemente superior en la generación de jugadas de peligro, llevando a la 'Hormiga' a ser el primer anotador después de una buena jugada por la banda de la derecha, misma en la que apareció el nuevo refuerzo Brian Gutiérrez, tirando un pase hacia el 34 rojiblanco, quien solamente tuvo que empujar con rumbo a la red.

El festejo no fue para nada nuevo, pues con efusividad, el delantero mexicano se levantó para correr en dirección a la esquina, donde su afición ya lo esperaba con gritos efusivos y los brazos en alto; después de haber sido abrazado por todos sus compañeros, González se quedó en la esquina para hacer su ya famoso 'Jutsu', festejo habitual en el torneo en el que fue campeón goleador.

'Hormiga' estrena los goles de Chivas en el 2026 | Imago7

Después de la salida de Chicharito Hernández, algunos aficionados de Guadalajara especularon con respecto a un posible cambio de número para la 'Hormiga'; sin embargo, el canterano optó por conservar el 34, pero con el detalle de ya no portar A. González arriba de su número para solamente dejar el apodo 'Hormiga'.

¿Cómo quedó el partido en casa?

Además del gol de Armando González, Daniel Aguirre se convirtió en el segundo anotador del juego en una extraordinaria jugada del Rebaño, pasando por los pies de Luis Romo, 'Cotorro' González, Efraín Álvarez y posteriormente del ex de LA Galaxy, quien solamente cerró la pinza y mandó el balón al fondo de las redes.

Aguirre responde a la confianza de Milito | Imago7

Guadalajara ya no pudo aumentar la ventaja en el marcador a pesar de haber sido el equipo que buscó más la portería rival; no obstante, lo que más destaca en esta ocasión es que se pudieron quedar con la portería en cero gracias a bunas intervenciones de Raúl 'Tala' Rangel; el partido también fue testigo del regreso de Ángel Sepúlveda como jugador del Rebaño Sagrado.

Ahora, la semana de Chivas vendrá muy cargada, pues en la Jornada 2, la cual será a media semana, los de Gabriel Milito se medirán a Juárez, que acaba de ganar en contra de Mazatlán, mientras que el próximo sábado 17 de enero, enfrentarán a Querétaro de regreso en el Estadio Akron.