Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Oficial: Cruz Azul jugará su próximo partido de local en la que fue sede del Zacatepec

Escudo Cruz Azul | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:21 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Cruz Azul jugará la Jornada 11 del Clausura 2026 en Morelos, en la cancha que fue sede de los históricos ‘Cañeros’

Cruz Azul Femenil jugará su próximo partido ante Necaxa como local en el Estadio Centenario, sede alternativa para el conjunto celeste para el Clausura 2026.

¿Qué tanto podrá afectarles el cambio de sede? 

El siguiente compromiso de las celestes se jugará el jueves 12 de marzo de 2026 a las 15:45 horas. El rival en turno serán las Hidrocálidas de Necaxa Femenil, equipo que llega a este partido después de conseguir su primera victoria del torneo.

Cruz Azul Femenil se posiciona en la octava plaza de la tabla general con 15 puntos, con cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. Mientras que Necaxa llega a este encuentro estando en la posición 17 de la tabla, con una victoria, ningún empate y nueve derrotas.

Dado el rival, las celestes deberían ganar sin ningún inconveniente, a pesar del cambio de sede. 

América y Cruz Azul Femenil tendrán un lleno en el Estadio Centenario | MEXSPORT

Las cementeras siguen en busca de uno nuevo DT

La directiva de Cruz Azul Femenil hizo oficial la salida del director técnico uruguayo, Diego Testas, este 26 de febrero de 2026. La institución informó a través de sus redes sociales el acuerdo que tuvieron ambas partes para ponerle fin a su contrato a mediados del torneo de Clausura 2026.

En su tiempo dirigiendo al equipo capitalino, alcanzó las semifinales en el Apertura 2025 y estableció su mejor registro de puntos en fase regular. 

Cruz Azul femenil no logró tener la ventaja | MEXSPORT

El técnico que se queda a cargo de forma interina, Israel del Real, acompañado por Guadalupe Worbis como auxiliar y Laura Maravillas en la preparación física.

Diego Testas, exentrenador de Cruz Azul Femenil | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
16:31 Caramelo 'suplica' a la FMF por boletos para el Mundial 2026
16:28 ¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
16:16 La insólita defensa del aficionado del Madrid expulsado por polémico 'saludo nazi'
16:14 Jorge Sánchez y PAOK quedan eliminados de la Europa League frente al Celta de Vigo
16:10 Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
16:09 “Corazón de Oro”: la nueva telenovela mexicana con Mayrín Villanueva y Gabriel Soto
16:04 AZ Alkmaar golea y consigue su boleto a Octavos de Final de Conference League; Mateo Chávez jugó 80 minutos
16:01 ¿Nuevo León se vestirá de naranja? Comitiva de Países Bajos visitará Monterrey para conocer sus instalaciones de cara al Mundial 2026
15:28 Max Scherzer llega a acuerdo millonario de un año con los Blue Jays
15:21 Oficial: Cruz Azul jugará su próximo partido de local en la que fue sede del Zacatepec
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Caramelo 'suplica' a la FMF por boletos para el Mundial 2026
Empelotados
26/02/2026
Caramelo 'suplica' a la FMF por boletos para el Mundial 2026
¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
Futbol Nacional
26/02/2026
¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
Aficionado de Real Madrid compartió un video para defenderse de las críticas | MEXSPORT
Futbol
26/02/2026
La insólita defensa del aficionado del Madrid expulsado por polémico 'saludo nazi'
PAOK quedó eliminado frente al Celta de Vigo en la Europa League | X: @EuropaLeague
Futbol
26/02/2026
Jorge Sánchez y PAOK quedan eliminados de la Europa League frente al Celta de Vigo
Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
Contra
26/02/2026
Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
“Corazón de Oro”: la nueva telenovela mexicana con Mayrín Villanueva y Gabriel Soto
Contra
26/02/2026
“Corazón de Oro”: la nueva telenovela mexicana con Mayrín Villanueva y Gabriel Soto