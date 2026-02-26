Oficial: Cruz Azul jugará su próximo partido de local en la que fue sede del Zacatepec

Cruz Azul Femenil jugará su próximo partido ante Necaxa como local en el Estadio Centenario, sede alternativa para el conjunto celeste para el Clausura 2026.

¿Qué tanto podrá afectarles el cambio de sede?

El siguiente compromiso de las celestes se jugará el jueves 12 de marzo de 2026 a las 15:45 horas. El rival en turno serán las Hidrocálidas de Necaxa Femenil, equipo que llega a este partido después de conseguir su primera victoria del torneo.

Cruz Azul Femenil se posiciona en la octava plaza de la tabla general con 15 puntos, con cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. Mientras que Necaxa llega a este encuentro estando en la posición 17 de la tabla, con una victoria, ningún empate y nueve derrotas.

Dado el rival, las celestes deberían ganar sin ningún inconveniente, a pesar del cambio de sede.

América y Cruz Azul Femenil tendrán un lleno en el Estadio Centenario | MEXSPORT

Las cementeras siguen en busca de uno nuevo DT

La directiva de Cruz Azul Femenil hizo oficial la salida del director técnico uruguayo, Diego Testas, este 26 de febrero de 2026. La institución informó a través de sus redes sociales el acuerdo que tuvieron ambas partes para ponerle fin a su contrato a mediados del torneo de Clausura 2026.

En su tiempo dirigiendo al equipo capitalino, alcanzó las semifinales en el Apertura 2025 y estableció su mejor registro de puntos en fase regular.

Cruz Azul femenil no logró tener la ventaja | MEXSPORT

El técnico que se queda a cargo de forma interina, Israel del Real, acompañado por Guadalupe Worbis como auxiliar y Laura Maravillas en la preparación física.