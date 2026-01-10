¡Con el pie derecho! Toluca comienza su camino rumbo al Tricampeonato con victoria sobre Monterrey

Rayados de Monterrey inició su participación en el Clausura 2026 con una derrota por la mínima ante Toluca, en duelo correspondiente a la Jornada 1 disputado en el Estadio BBVA.

El conjunto regiomontano fue el primero en generar peligro. Al minuto 8, Sergio Canales sacó un disparo con dirección a portería que fue bien atajado por Hugo González, quien comenzó a convertirse en figura del encuentro. Al 23, Fidel Ambriz conectó un remate de cabeza que nuevamente encontró al arquero escarlata bien ubicado.

Acciones del partido | IMAGO7

Las primeras acciones

Dos minutos después, Canales volvió a intentar con un disparo que se fue apenas por un costado del arco toluqueño. Al 34, Anthony Martial tuvo una clara opción por el sector izquierdo del área, pero su disparo pasó a un lado del palo izquierdo defendido por González. Rayados siguió insistiendo y al 38 Germán Berterame remató de cabeza, aunque el guardameta visitante volvió a responder con una gran atajada.

Toluca también avisó antes del descanso. Al 43, Helinho probó suerte desde fuera del área y el balón pasó cerca del arco defendido por Luis Cárdenas. Con el empate sin goles, ambos equipos se fueron al descanso.

Helinho | IMAGO7

¿Cómo fue el segundo tiempo?

Para la segunda mitad, Rayados mantuvo la iniciativa. Al 49, Fidel Ambriz sacó un disparo de primera intención desde fuera del área que se fue por un costado. Sin embargo, al 56 llegó el golpe de Toluca: Helinho marcó el único gol del partido tras un disparo cruzado que venció a Luis Cárdenas por el palo derecho.

Monterrey buscó reaccionar. Al 63, Jorge Rodríguez intentó desde fuera del área, pero Hugo González volvió a aparecer para mantener la ventaja de los Diablos Rojos. Ya en la recta final, al minuto 86, se marcó penal a favor de Rayados tras una falta sobre Íker Fimbres. Sergio Canales tomó la responsabilidad, pero Hugo González se vistió nuevamente de héroe al detener el disparo.

Con este resultado, Rayados cae en casa ante Toluca por marcador de 1-0 y comienza el Clausura 2026 con un tropiezo, mientras que los escarlatas se llevan tres valiosos puntos del Estadio BBVA.

Falla de Canales | MEXSPORT