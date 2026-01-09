Así llegan los equipos regios para el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX

Los equipos regiomontanos, Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL, se preparan para debutar en la jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con panoramas distintos, pero con la misma expectativa de protagonismo.

Rayados iniciará el certamen este sábado cuando reciba en el Estadio BBVA al Toluca, actual bicampeón del futbol mexicano. El conjunto albiazul llega con mayor ritmo de competencia, luego de haber disputado la Copa Pacífica como parte de su preparación rumbo al nuevo torneo.

Sin embargo, el equipo dirigido por Monterrey tendrá dos bajas sensibles para este compromiso: Víctor Guzmán y Lucas Ocampos, quienes se perderán el encuentro debido a lesiones. En cuanto a refuerzos, Rayados cuenta de momento únicamente con la incorporación de Alonso Aceves, mientras que sigue a la espera de la liberación del pase internacional de Luca Orellano por parte de la MLS.

Por su parte, Tigres debutará el domingo en calidad de visitante frente al Atlético de San Luis. El conjunto felino no tuvo partidos de preparación oficiales y se mantuvo trabajando únicamente con entrenamientos durante la pretemporada.

Guido aseguró que confía en su plantel

El equipo universitario llegará a su primer compromiso con varias ausencias: Jesús Angulo y Marco Farfán están descartados por lesión, mientras que Juan Pablo Vigón no podrá ver acción debido a una suspensión. Además, Tigres arrancará el torneo sin refuerzos confirmados hasta el momento.

Con estos escenarios, Rayados y Tigres buscarán iniciar con el pie derecho el Clausura 2026, en un torneo que promete alta competencia desde la primera jornada.

Festejo de gol en la Final de Ida