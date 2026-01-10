¡Polémico cierre! Cruz Azul se pierde la oportunidad de empatar por un milimétrico fuera de lugar de Piovi

León arrancó el Clausura 2026 de la Liga MX de manera inmejorable tras conseguir una agónica victoria frente a Cruz Azul en la cancha del Nou Camp. El conjunto esmeralda supo sufrir en los minutos finales y terminó quedándose con los tres puntos en un duelo marcado por la polémica arbitral y la tecnología.

El equipo dirigido por Ignacio Ambriz tomó ventaja rápidamente en el marcador y parecía tener el partido bajo control. Sin embargo, Cruz Azul no bajó los brazos y, bajo el mando de Nicolás Larcamón, presionó hasta el último minuto en busca del empate que le permitiera rescatar un punto como visitante.

Tras el primer tanto de Agustín Palavecino, La Máquina adelantó líneas y comenzó a generar peligro en el área rival. León apostó por el orden defensivo y el contragolpe, pero el dominio cementero se hizo evidente conforme avanzaban los minutos.

Derrota de Cruz Azul | MEXSPORT

¿Por qué fue anulado el gol de Cruz Azul en el Nou Camp?

En los instantes finales del encuentro, Carlos Rotondi había conseguido el gol del empate para Cruz Azul, desatando la euforia visitante. No obstante, la anotación fue revisada y posteriormente anulada por un milimétrico fuera de lugar de Gonzalo Piovi, quien participó en la jugada previa al remate.

Gracias a la implementación del Sistema de Fuera de Lugar Semiautomático (SAOT), el cuerpo arbitral determinó que el defensor argentino se encontraba adelantado por cuestión de centímetros. La decisión generó polémica, pero confirmó la validez del uso de la nueva tecnología en la Liga MX.

No fue gol | MEXSPORT

El gol anulado significó el final del partido y aseguró la victoria para León, que sumó sus primeros tres puntos del torneo. Además, el resultado puso fin a una hegemonía reciente de Cruz Azul sobre los Esmeraldas, reforzando la confianza del conjunto guanajuatense en este inicio de certamen.

Agustín Palavecino se estrenó con Cruz Azul

Pese a la derrota, no todo fueron malas noticias en La Noria. Agustín Palavecino, uno de los refuerzos de Cruz Azul para el Clausura 2026, debutó oficialmente con el club al ingresar en el segundo tiempo y logró marcar su primer gol con la camiseta celeste.

Palavecino | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.