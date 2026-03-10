Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Lazio derrota a Sassuolo en duelo de media tabla en la Serie A

Adam Marušić y su gol del triunfo ante Sassuolo | AP
Associated Press (AP) 20:33 - 09 marzo 2026
Adam Marušić anotó un gol de último minuto para la victoria del equipo de Roma

Un gol en el tiempo de descuento de Adam Marušić el lunes le dio a Lazio una victoria 2-1 sobre Sassuolo y puso fin a su racha de cuatro partidos sin ganar en la Serie A.

Marušić anotó de cabeza su primer gol de la temporada a los tres minutos después del tiempo regular.

Lazio no ganaba desde enero ni marcaba desde hacía más de un mes, pero Daniel Maldini abrió el marcador dos minutos después del saque inicial.

Daniel Maldini, jugador de la Lazio | AP

El hijo de la leyenda del AC Milan Paolo Maldini aprovechó un balón suelto para definir desde corta distancia.

Sin embargo, el extremo Armand Laurienté, igualó para Sassuolo justo antes del descanso con un disparo bien colocado desde 12 metros. Con ello elevó sus cifras recientes a dos goles y cuatro asistencias en sus últimos cuatro partidos de liga.

Armand Laurienté, jugador del Sassuolo | AP

¿Cómo fue el desarrollo del partido?

Lazio tuvo la mayor parte de las ocasiones, pero su falta de contundencia de cara al arco parecía condenarlo una vez más, hasta que Marušić apareció en los segundos finales.

El resultado hizo que el equipo de la capital subiera un puesto hasta el 10mo lugar, a un punto y un puesto de Sassuolo.

Fue apenas la segunda derrota en siete partidos para Sassuolo.

Lazio vs Sassuolo en la Serie A | AP
