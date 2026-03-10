Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Clara Brugada confirma rescate nocturno tras colapso en San Antonio Abad

Equipos de rescate continúan las labores de búsqueda tras el colapso de un edificio en la colonia Tránsito./ X:@ClaraBrugadaM
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:14 - 09 marzo 2026
El incidente ocurrió en un inmueble que se encontraba en proceso de demolición en la zona de San Antonio Abad

Las labores de rescate continúan la noche del lunes 9 de marzo de 2026 tras el colapso de un edificio en proceso de demolición en la colonia Tránsito, cerca de San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó a través de redes sociales que hasta las 20:00 horas los equipos de emergencia seguían trabajando en el sitio del derrumbe para localizar a las personas que permanecen bajo los escombros.

Clara Brugada informó que las labores de rescate continuarán durante la noche en San Antonio Abad./ X:@israellorenzana

En su mensaje, la mandataria capitalina señaló que dos personas permanecen atrapadas, mientras que una más fue rescatada y trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Brugada también confirmó que una persona fue localizada sin vida entre los restos del inmueble, y expresó solidaridad con la familia de la víctima.

¿Qué informó Clara Brugada sobre el derrumbe?

La jefa de Gobierno indicó que las labores de búsqueda y rescate continuaban activas hasta las 20:00 horas en la zona afectada.

Además, aseguró que los equipos de rescate permanecerán trabajando durante la noche para intentar localizar a las personas que siguen atrapadas bajo los escombros.

En su mensaje público también expresó: “Nuestra solidaridad con los familiares de la víctima”, en referencia a la persona que perdió la vida tras el colapso del inmueble.

Bomberos y rescatistas trabajan entre los escombros del inmueble colapsado en la alcaldía Cuauhtémoc./X:@israellorenzana

¿Qué ocurrió en el edificio colapsado en San Antonio Abad?

El incidente ocurrió en un inmueble que se encontraba en proceso de demolición en la zona de San Antonio Abad, dentro de la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras el derrumbe, equipos de emergencia de la Ciudad de México acudieron al lugar para iniciar las labores de rescate y acordonar el área mientras se realizan maniobras para retirar escombros.

En el operativo participan bomberos, personal de Protección Civil y otros cuerpos de rescate, quienes trabajan para localizar a las personas reportadas bajo la estructura colapsada.

Equipos de emergencia buscan a personas que permanecen bajo los escombros tras el colapso./ Gobierno de México
