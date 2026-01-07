¿De regreso a su club? El insólito motivo por el que Necaxa puede 'perder' a su refuerzo

Necaxa perderá a uno de sus refuerzos rumbo al Clausura 2026. Tras un inesperado problema administrativo el cuadro hidrocálido no podrá contar con uno de los refuerzos que había anunciado de manera oficial para el nuevo torneo.

A pesar de haber sido presentado ante la afición y de que incluso ya existían materiales oficiales del club, el fichaje de Emilio Rodríguez no podrá concretarse debido a un impedimento reglamentario detectado por la Liga MX al momento de intentar su registro.

Perderán a su refuerzo | IMAGO7

Hace apenas dos semanas, el club de Aguascalientes confirmó la llegada de Emilio Rodríguez, quien arribó en calidad de préstamo por un año procedente del Club León. La operación formó parte de la negociación entre ambas instituciones por Diber Cambindo.

Tras hacerse oficial el acuerdo, Necaxa difundió imágenes y un video en el que se observa al futbolista firmando su contrato y portando el jersey del equipo. En ese mismo material, Rodríguez dirigió un mensaje a la afición: “Que onda, Rayos, yo soy Emi Rodríguez. Ya estoy en casa, feliz de estar acá. Espero verlos en el victoria pronto”.

Había sido presentado | X

El error en el registro que frenó el fichaje

El problema surgió cuando el club intentó completar el trámite de inscripción del jugador en el sistema de la Liga MX. Durante ese proceso, se arrojó un error que obligó a revisar el historial reciente del futbolista. De acuerdo con lo detectado por la liga, Emilio Rodríguez había sido registrado con Pachuca Sub 21 y con el Club León dentro de un mismo año futbolístico.

El reglamento de la Liga MX establece que un jugador no puede estar inscrito en tres equipos distintos en un mismo año futbolístico, situación que se presentó en este caso debido a que ambos clubes pertenecen a Grupo Pachuca. Esta condición impide que el mediocampista pueda ser registrado con Necaxa, a pesar de que su llegada ya había sido anunciada públicamente.

Ante este escenario, el traspaso tuvo que darse marcha atrás y Emilio Rodríguez deberá volver para reportar con el León, dejando sin efecto su cesión al conjunto hidrocálido para el Clausura.

Fue registrado con dos equipos | IMAGO7

La postura del León

Sobre este tema, el director técnico del conjunto esmeralda, Ignacio Ambriz, se refirió de manera directa a la situación del futbolista y confirmó su regreso al equipo. El estratega señaló: “al final no se fue, regresa porque un jugador no puede estar en tres equipos en el mismo año y no se habían dado cuenta de eso, entonces el grosor del equipo está bien, ya lo hablé con Jesús (Martínez Murguía) y creo que hemos armado un conjunto que le va a poder competir a cualquiera”.

Pese a este ajuste, la operación relacionada con Diber Cambindo no sufrirá cambios. El delantero no regresará a Necaxa y se mantendrá con el León, por lo que el único equipo que pierde un refuerzo ya anunciado es el conjunto de los Rayos. Sin embargo, la directiva necaxista ya trabaja en alternativas y tiene encaminada la llegada de Lorenzo Faravelli, futbolista que proviene de Cruz Azul, con la intención de reforzar el plantel de cara al resto del torneo.