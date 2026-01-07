Josef Martínez es presentado oficialmente con los Xolos de Tijuana

Los Xolos de Tijuana continúan armando su camino rumbo al Clausura 2026 de Liga MX y a solo unos días de tener su debut en la Jornada 1 ante el América, el conjunto de la frontera hizo oficial la llegada del delantero de Venezuela, Josef Martínez, quien en su momento también fue pretendido por las Águilas.

Martínez con Miami I MEXSPORT

Quieren ser protagonistas

La perrera más grande el país presentó a través de sus redes sociales al ariete sudamericano, esto a través de un video presentando sus mejores jugadas y goles en la MLS, liga de sus anteriores equipos; Atlanta United, Inter de Miami, Montreal Impact y San Jose Earthquakes.

Con el video, el equipo de Xolos también escribió unas palabras bienvenida para su nuevo ‘killer’, mencionando que ya era parte del club y que su camino comenzará en el próximo torneo del balompié nacional.

Martínez con Atlanta I MEXSPORT

“Josef Martínez es Xoloitzcuintle

Martínez portará los colores rojinegros en el Clausura 2026. ¡Bienvenido a Tijuana, Josef!”

El delantero de la Selección de Venezuela, formará parte de la delantera xoloitzcuintle conformada por Mourad El Ghezouani, Shamar Nicholson y Vitinho, por lo que el equipo del ‘Loco’ Abreú se convierte en uno de los más llamativos para este Clausura 2026.

¿Cómo llega Josef Martínez a México?

Luego de compartir el terreno de juego con Lionel Messi, Sergio Bouquets, Luis Suárez y ser dirigido por Javier Mascherano, el ariete de 32 años da un paso al costado de la liga de los Estados Unidos, tras casi nueve años (seis en Atlanta, uno en Miami, Montreal y San José), además de dejar el legado de uno de los máximos goleadores de la MLS.

En su último paso en la Major League Soccer no vivió sus mejores momentos, sin embargo, sí tuvo un par de participaciones importantes con el equipo de Messi y sus amigos, además de levantar varios títulos antes de llegar a Xolos. En su palmarés, Martínez cuenta con: una Conference Cup, MLS Cup, U.S Open Cup, Campeones Cup y Leagues Cup.