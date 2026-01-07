¿Pedrada a Tigres? Mohamed sobre el fichaje de Córdova: 'vamos a dar el lugar que le corresponde'

Antonio Mohamed quiere darle su lugar a Sebastián Córdova en Toluca. Los Diablos Rojos quieren el tricampeonato, por lo que han decidido reforzarse con el futbolista mexicano después de que Tigres decidió no renovarle contrato al mediocampista. Ante esto, el Truco aseguró que el conjunto escarlata si le dará su lugar al mexicano.

El director técnico del conjunto escarlata habló con claridad sobre el fichaje del volante mexicano, resaltando las condiciones del jugador y explicando el contexto que llevó a su incorporación, en un mercado en el que los Diablos se movieron con determinación.

El estratega argentino confirmó que Córdova era uno de los nombres disponibles más atractivos una vez que quedó libre, situación que permitió a Toluca actuar con rapidez. Mohamed explicó que la salida de Juan Pablo Domínguez rumbo a León fue un factor clave para abrir el espacio dentro del plantel y acelerar las gestiones por el exjugador de Tigres y América, quien ahora buscará relanzar su carrera en una nueva etapa dentro de la Liga MX.

Se une a los Diablos | IMAGO7

Córdova se une a los Diablos

En conferencia de prensa, Mohamed reveló que, el interés por Sebastián Córdova llegó de inmediato debido a las cualidades probadas, experiencia en equipos importantes y recorrido en instancias decisivas. El técnico escarlata dejó en claro que la directiva de Toluca actuó de forma agresiva para concretar la llegada del mediocampista, especialmente por el interés de otros equipos por ficharlo.

"Es (Córdova) un jugador que estaba en el mercado y a nosotros nos sonó muy apetecible. Va a reemplazar a Juampi (Domínguez), que se fue a León, y enseguida la directiva hizo el intento y lo trajimos... Sabemos la calidad que tiene, nosotros le vamos a dar el lugar que le corresponde", reveló el DT.

Le lanzó una pedrada a Tigres | IMAGO7

Esperan su recuperación

A pesar del interés inmediato, el DT reconoció que Córdova no llega en su mejor nivel físico, por lo que ahora Córdova debe demostrar que la confianza que demostró el equipo al ficharlo fue el correcto.

"Recuperarse depende de él. Dependerá de él, de la intensidad con lo que hagan los entrenamientos, con el hambre de gloria que tenga, de volver a los primeros planos, ¿no?... Así que, nosotros le damos la oportunidad, le damos la camiseta, lo incluimos en el plantel como uno más. Ahora dependerá de él, todo lo que quiera hacer”, finalizó.