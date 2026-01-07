¡Oficial! Toluca confirma la salida de Héctor Herrera

El Toluca sacudió el mercado nacional al confirmar la salida definitiva de Héctor Herrera, uno de los pilares del esquema bicampeón. La noticia marca el final de un vínculo exitoso que posicionó a los Diablos Rojos en la cima del futbol mexicano durante los últimos torneos. La directiva optó por oficializar la partida del mediocampista mediante un comunicado que resalta su compromiso con la camiseta escarlata.

En partido | IMAGO7

Así se despidió Toluca de Héctor Herrera

"Gracias por tu entrega HH. Siempre defendiendo al bicampeón con orgullo", escribió el club para decirle adiós a Héctor Herrera, quien partirá a un nuevo destino antes de ponerle fin a su carrera.

La salida del experimentado centrocampista marca el cierre de la primera etapa de Herrera en su regreso al futbol mexicano, con la opción de continuar en la liga con otros colores.

¿A dónde se irá Héctor Herrera?

Todo apunta a que el próximo destino de Herrera será en Pachuca, club en el que se formó como futbolista y logró consolidar su carrera para dar el salto a Europa en 2013. El conjunto de la Bella Airosa aguarda con entusiasmo el retorno de uno de sus hijos pródigos más destacados a nivel internacional.

Herrera siempre expresó su deseo de terminar su carrera con los Tuzos, por lo que este movimiento podría significar el 'principio del fin' en una exitosa carrera. El mediocampista busca cerrar su ciclo profesional en la misma cancha que lo vio nacer futbolísticamente hace más de diez años.

Con Toluca | IMAGO7

Cabe señalar que el fichaje de Herrera con Pachuca no está completamente cerrado, pero se espera que en las próximas horas se definan los flecos restantes de la negociación para que el mediocampista pueda incorporarse con los Tuzos antes del debut en el Clausura 2026.

Los seguidores esperan que la institución mantenga la ambición competitiva tras la obtención del Bicampeonato. La baja de un referente en el vestidor puede parecer complicada, pero hay más líderes que podrían compensar.

Héctor Herrera se despide del Estado de México con la satisfacción del deber cumplido tras levantar dos trofeos de liga consecutivos. El mediocampista inicia ahora el camino de retorno a sus raíces para escribir el último capítulo de su trayectoria profesional.