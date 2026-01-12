Juventus vs Cremonese EN VIVO Serie A Jornada 20

La Juventus enfrenta a la Cremonese en un duelo correspondiente a la Jornada 20 de la Serie A, con el objetivo claro de sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por el campeonato.

La Vecchia Signora ha mostrado solidez defensiva en sus últimas presentaciones, aunque todavía busca mayor regularidad en el plano ofensivo, un aspecto clave para destrabar partidos ante rivales que suelen replegarse.

Del otro lado estará Cremonese, que afronta el compromiso como una prueba exigente ante uno de los históricos del Calcio. El equipo visitante intentará dar la sorpresa apostando al orden táctico y a la intensidad en el mediocampo, consciente de que cada punto es vital en su lucha por escalar posiciones en la tabla.

El antecedente más cercano entre ambos equipos se remonta al año 2023, cuando Juventus y Cremonese se enfrentaron con resultado favorable para la escuadra de Turín por marcador de 2-0.

De momento, Juventus ocupa la quinta posición de la Serie A con 36 unidades, a siete del líder Inter de Milán, mientras que Cremonese es décimo tercero, con 22 puntos.