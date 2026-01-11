Serie A: ¿Cuándo y dónde ver Juventus vs Cremonese? EN VIVO

La Serie A continúa su calendario con el enfrentamiento entre Juventus y Cremonese, correspondiente a la Jornada 20 del campeonato italiano. El compromiso se disputará en el Estadio de la Juventus, en la ciudad de Turín, donde el conjunto local buscará sumar unidades en un tramo clave del torneo.

El cuadro bianconero llega a este compromiso tras una serie de resultados recientes que lo mantienen dentro de los primeros lugares de la clasificación. Con el respaldo de su afición, la Juventus afronta este duelo como parte de su agenda regular en casa dentro de la segunda vuelta del certamen.

Victoria de Juventus I AP

Panorama de la Juventus

La Juventus ocupa actualmente la quinta posición de la tabla general con 36 puntos, producto de 10 triunfos, seis empates y tres derrotas en lo que va de la temporada. Estos números le permiten mantenerse en la zona alta y con margen para escalar posiciones conforme avance la jornada.

En cuanto a su desempeño más reciente, el equipo de Turín acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos de liga. Esta racha le ha permitido estabilizarse tras el cierre de la primera mitad del torneo y encarar la Jornada 20 con continuidad en resultados.

Juventus en Serie A I AP

El contexto del Cremonese

El Cremonese, por su parte, se presenta a este duelo ubicado en la parte baja de la clasificación con 22 unidades. Su registro en la temporada es de cinco partidos ganados, siete igualadas y siete derrotas, cifras que lo colocan en un escenario distinto al de su rival en turno.

Cremonese I AP

En sus encuentros más recientes, el conjunto visitante suma dos empates y tres descalabros, por lo que el compromiso en Turín representa una oportunidad dentro de su calendario para modificar su dinámica en el campeonato.

El antecedente más cercano entre ambos equipos se remonta al año 2023, cuando Juventus y Cremonese se enfrentaron con resultado favorable para la escuadra de Turín por marcador de 2-0. Ahora, ambos clubes vuelven a cruzarse en un nuevo contexto de la Serie A, con objetivos distintos pero dentro de la misma jornada.

¿Cuándo y dónde ver el Juventus vs Cremonese?

FECHA: Lunes 12 de enero.

HORA: 13:45 (hora centro de México).

LUGAR: Juventus Stadium, Turín, Italia.

TRANSMISIÓN: ESPN, Disney +