¡Magia! Vinicius Junior anota golazo de fantasía en la Final de Supercopa ante Barcelona

El Estadio King Abdullah de Yeda fue testigo del regreso triunfal de la mejor versión de Vinicius Junior este domingo. En el marco de la final de la Supercopa de España, el delantero brasileño anotó el tanto del 1-1 ante el Barcelona. Su intervención resultó vital para un Real Madrid que sufría ante la efectividad ofensiva de Raphinha y Robert Lewandowski.

En juego | AP

¿Cómo fue el golazo de Vinicius Junior ante Barcelona?

El atacante madridista explotó su velocidad para recibir un pase preciso de Gonzalo antes de encarar a la defensa azulgrana. Con una confianza renovada, el futbolista inició una maniobra individual que dejó sin respuestas a los zagueros rivales.

Vinicius puso fin a su mala racha con una maniobra espectacular, al tirarle un túnel a Koundé y un autopase en el área. Con ese movimiento eléctrico, el brasileño dejó por el suelo también a Cubarsí antes de batir por raso al portero Joan García.

Este gol representa el primero de Vinicius en los últimos 18 partidos oficiales con la camiseta del conjunto blanco. El delantero no lograba festejar una anotación propia desde el pasado 4 de octubre, cuando le marcó al Villarreal en LaLiga.

En partido | AP

A pesar de haber desaparecido prácticamente de los focos principales, el extremo eligió el escenario más importante para volver a brillar. El brasileño demostró que mantiene intacta su capacidad para desequilibrar en duelos de máxima tensión competitiva. Su gol no solo igualó el marcador, sino que inyectó una dosis de adrenalina necesaria para su equipo.

La ejecución del tanto mostró una frialdad absoluta dentro del área penal, un rasgo que la afición reclamaba al jugador brasileño. En lugar de rematar apresuradamente prefirió volver loco también a Cubarsí antes de mandar el balón al fondo de la red.

Barcelona vence al Real Madrid

No obstante, el golazo del brasileño no fue suficiente para llevar al Real Madrid al título, pues los culés lograron levantar la Supercopa de España con el marcador final de 3-2.

Festejo | AP



