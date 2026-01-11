"Las relaciones están rotas": Laporta 'arremetió' contra Real Madrid previo a la Final de la Supercopa

Con respeto, pero sin buena relación. La tensión ha aumentado entre Real Madrid y Barcelona en últimos tiempos, principalmente por las constantes referencias de los Merengues al 'Caso Negreira', situación que provocó que la relación se rompa por completo, aseguró el presidente de los blaugranas, Joan Laporta.

Previo a la Final de la Supercopa de España 2025-26, el directivo habló sobre la situación con el equipo blanco y aseguró que, si bien mantienen el respeto que se le debe a cualquier rival, ya no hay un buen vínculo. Además, apuntó directamente contra el presidente blanco, Florentino Pérez.

Jugadores de Barcelona en celebración de gol | AP

¿Qué dijo Laporta sobre Real Madrid?

Durante un evento de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Laporta refirió a su homólogo con Real Madrid, quien no estuvo presente y con quien, aseguró, mantienen formas cordiales. "Máximo respeto y cordialidad. No sé si ha venido Florentino, al acto de la Federación no ha venido, pero es libre de hacer lo que quiera".

"Nosotros tenemos un máximo respeto por el rival y sus representantes. Siempre hemos actuado con una concordia institucional", y puntualizó que pese a esa cordialidad y respeto, ya no hay una buena relación. Añadió que no se descarta una solución a las diferencias, pero enfatizó que no depende del Barça.

Jugadores de Real Madrid en festejo de gol | AP

"Como en la vida, todo es reconducible pero depende de las partes", declaró Laporta, quien no detalló qué fue lo que 'distanció' a los equipos, pero insinuó que se trató de las constantes acusaciones de que los culés pagan al arbitraje, y en específico al 'Caso Negreira'. "Las relaciones con el Real Madrid están mal, están rotas".

"Hay diferentes temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones estén rotas. Eso no quiere decir que no haya un respeto. Como en la vida, todo es reconducible pero depende de las partes", finalizó.

¿Cuándo y a qué hora se enfrentan Real Madrid y Barcelona en la Supercopa?

El partido de la Final está programado para este domingo 11 de enero a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por medio de la señal de Sky Sports 522. Los Merengues ganaron su primer Clásico de la temporada con marcador 2-1, pero los culés buscarán revancha y repetir el título del año pasado.