Torrencial aguacero interrumpe entrenamiento del rival del FC Barcelona en la Copa del Rey

El invierno no perdona y una prueba de ello, aunque rara por las fechas, es el aguacero que cayó sobre la ciudad de Santander, en España, misma que terminó por interrumpir el entrenamiento del Racing Club.

El cuadro verdiblanco, que se preparaba para una sesión de entrenamiento, tuvo que aplazar el inicio de la misma tras el torrencial aguacero y los vientos que corrían sobre el predio donde se encuentra su lugar de concentración.

Tormentón en el entrenamiento del Racing | Racing Club

El Rey del Norte, subió un video de lo sucedido en redes sociales, con la leyenda "¡No está la cosa para mucho tikitaka hoy!", mientras se ve a los jugadores buscando la forma de refugiarse del tormentón.

A pesar de la lluvia, cuando se pudo jugar, el Racing Club de Santander completó su sesión de entrenamiento de este viernes, entendiendo que jugarán el próximo sábado frente al Zaragoza por la jornada 21 de la segunda división del futbol español.

Buscan ascender después de 14 años

El Racing Club descendió en 2012 y, desde entonces, no ha podido volver a LaLiga, aunque en la temporada 2025-2026 la vuelta a la primera división del futbol español podría convertirse en una realidad.

Después de 20 fechas, el Racing es líder de la competición con 38 puntos, uno por encima de la Unión Deportiva Las Palmas y tres arriba del Almería, solo a seis de los lugares del playoff para ascender.

Rival del Barça en Copa del Rey

Racing Club de Santander, después de enfrentarse al Zaragoza, jugará en el Campos de Sport de El Sardinero frente al FC Barcelona por el partido de los Octavos de Final en la Copa del Rey, juego para el cual ya no hay boletos.

El equipo de la ciudad de Santander eliminó en la ronda anterior al Villarreal, por marcador de dos goles a uno, y ahora se medirá ante el equipo de Hans Dieter-Flick.