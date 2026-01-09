Bukayo Saka renueva con Arsenal hasta 2031

Tras el inicio de la segunda mitad de las ligas y con el mercado de fichajes de invierno abierto, los equipos buscan cerrar la mejor plantilla posible, sin embargo, no todos son fichajes, pues las renovaciones también toman un papel fundamental, tal y como sucedió con el equipo de Premier League, Arsenal y su extremo inglés, Bukayo Saka.

Saka en Arsenal | AP

Blindado hasta la otra década

Con información de Fabrizio Romano, el actual líder de la Premier League y el extremo de 24 años de edad, habrían llegado a un acuerdo por una renovación de cinco años más, siendo aprobado en los días recientes.

Tras la confirmación de la renovación, se espera que el club Gunner y el jugador den un anuncio oficial donde den a conocer cuales serán todos los acuerdo de esta importante firma.

Saka en Premier League | AP

Saka debutó en el equipo del Arsenal en el 2018, siendo una de las ‘joyas’ no solo del equipo, sino del futbol inglés en general, con una velocidad imponente y una potencia que lo hacía parecer casi inalcanzable.

Con la renovación, el Arsenal solo confirma su proyecto a largo plazo en busca de volver a conseguir los títulos que en los últimos años se le han negado, además de volver a tomar un papel protagónico en la Champions League.

Desde su debut hasta enero del 2026, Bukayo Saka suma un total de 290 partidos, donde ha aportado 77 goles y 77 asistencias. En la Premier, el inglés llegó a 214 juegos, 57 goles y 56 asistencias, mientras que en la actual temporada suma siete goles y seis asistencias, siendo pieza importante dentro de la plantilla de Mikel Arteta.

Saka con la Selección de Inglaterra | AP

¿Cómo le ha ido a Saka y Arsenal esta temporada?

Con casi la mitad de temporada completa, el equipo del Arsenal es el actual líder de la Premier League, sumando un total de 21 juegos, con una racha de 15 victorias, cuatro empate y sólo dos derrotas.

Los Gunners suman un total de 49 puntos, sacando una ventaja de seis unidades a su más cercano perseguidor, el Manchester City de Pep Guardiola. Por otro lado, el equipo de Arteta también lideran la tabla de la Fase de Liga de la Champions League, siendo el único invicto hasta el momento.