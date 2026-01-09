Antoine Semenyo deja al Bournemouth y es nuevo jugador del Manchester City

El Manchester City fichó el viernes al delantero ghanés Antoine Semenyo procedente del Bournemouth para reforzar sus opciones de ataque de cara a la aspiración del equipo de conseguir los títulos de la Premier League y la Liga de Campeones.

Semenyo, que ha marcado 10 goles y ha sido uno de los mejores atacantes del futbol inglés esta temporada, ha sido traspasado en un acuerdo por un valor de 65 millones de libras (87 millones de dólares) y con un contrato de 5 años y medio.

Semenyo es nuevo jugador del Manchester City | AP

Competirá con la selección de extremos del City, que ya incluye a Jeremy Doku, Omar Marmoush, Savinho y Oscar Bobb, y también podría ser el suplente de Erling Haaland, el único delantero veterano de la plantilla. Savinho y Bobb se encuentran lesionados, mientras que Marmoush, actualmente en la Copa Africana de Naciones, ha estado en desuso esta temporada.

Semenyo, de 26 años, también estuvo vinculado con el Manchester United y el Liverpool. Estuvo en el Bournemouth durante dos temporadas y media tras llegar procedente del Bristol City de segunda división.

Semenyo marcó su último partido con el Bournemouth al marcar el gol de la victoria en el tiempo añadido desde fuera del área contra el Tottenham el miércoles.

El técnico del City, Pep Guardiola, ha mostrado su voluntad de jugar más al contraataque esta temporada en un cambio de estilo y el director de fútbol del club, Hugo Viana, dijo que Semenyo era un fichaje "ideal".

“Estamos constantemente observando a jugadores de todo el mundo. Antoine era el que más queríamos”, dijo Viana. “Ha demostrado que puede rendir en la Premier League. Es humilde, trabajador, profesional y está totalmente centrado en ser mejor futbolista”.

