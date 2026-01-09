Partidos de hoy viernes 9 de enero del 2025

Inicia el fin de semana deportivo y ya tenemos el regreso de la Liga MX. Tras un mes de espera, el futbol mexicano vuelve a la acción con tres partidos. Además, la Copa Africana de Naciones llega a su recta final con enfrentamientos de Cuartos de Final. Todo esto y más en la actividad de este viernes 9 de enero.

Copa Africana de Naciones

La Copa Africana llega su recta final y ocho equipos están peleando por acceder a Semifinales. este viernes cuatro equipos entrarán a la acción. Desde las 10 de la mañana tendremos actividad con el duelo entre Malí y Senegal, además el favorito Marruecos se medirá ante la potencia de las últimas décadas, Camerún.

Malí vs Senegal

10:00 hrs

Claro Sports · FOX ONE

Camerún vs Marruecos

13:00 hrs

Claro Sports · FOX ONE

Habrá partidos de la Copa Africana | AP

Liga MX- Clausura 2026

La Liga MX finalmente está de regreso. Casi un mes después de haber visto a Toluca levantar el bicampeonato de liga, el futbol mexicano vuelve con tres partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026. Mazatlán y Juárez abrirán la temporada, mientras que al término América entra en acción visitando a los Xolos y en simultáneo Atlas y Puebla se enfrentarán en el Jalisco

Mazatlán FC vs FC Juárez

19:00 hrs

Azteca 7 · TV Azteca Deportes Network · FOX ONE

Club Tijuana vs Club América

21:00 hrs

FOX ONE

Atlas vs Puebla

21:00 hrs

ViX Premium

Regresa la Liga MX | IMAGO7

Más futbol

Este viernes también tendremos actividad en el futbol europeo. Aunque varias ligas están pensando en sus Copas locales, otros como la Bundesliga y LaLiga tendrá partidos de liga. En Alemania el Borussia Dortmund se medirá al Frankfurt mientras que, en España será el Getafe ante la Real Sociedad.

El futbol no se limitará únicamente al varonil, sino que en México también tendrémos el duelo entre el Atlético de San Luis y Pumas, dos equipos que quieren revertir el mal paso del Apertura y pelear por la Liguilla este nuevo año.

Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund

Bundesliga

13:30 hrs

Sky Sports

Getafe CF vs Real Sociedad

La Liga

14:00 hrs

Sky Sports

Atlético San Luis vs Pumas UNAM

Liga MX Femenil

19:00 hrs

Disney+ Premium · ESPN 2

También habrá Femenil | IMAGO7

Otros deportes

Además de la actividad futbolera de este viernes, también habrá basquetbol en Estados Unidos. La NBA verá acción con tres partidos prácticamente en simultáneo con los duelos entre los Bulls y Heat, dos equipos que pelean por clasificar a los Playoffs, así como el duelo entre Cleveland y Minnesota y los Mavericks ante el Jazz.

Miami Heat vs Chicago Bulls

19:00 hrs

NBA League Pass · NBA TV

Cleveland Cavaliers vs Minnesota Timberwolves

19:00 hrs

NBA League Pass · Prime Video

Dallas Mavericks vs Utah Jazz