Partidos de hoy viernes 9 de enero del 2025

Inicia el fin de semana deportivo y ya tenemos el regreso de la Liga MX. Tras un mes de espera, el futbol mexicano vuelve a la acción con tres partidos. Además, la Copa Africana de Naciones llega a su recta final con enfrentamientos de Cuartos de Final. Todo esto y más en la actividad de este viernes 9 de enero.
Copa Africana de Naciones
La Copa Africana llega su recta final y ocho equipos están peleando por acceder a Semifinales. este viernes cuatro equipos entrarán a la acción. Desde las 10 de la mañana tendremos actividad con el duelo entre Malí y Senegal, además el favorito Marruecos se medirá ante la potencia de las últimas décadas, Camerún.
Malí vs Senegal
- 10:00 hrs
- Claro Sports · FOX ONE
Camerún vs Marruecos
- 13:00 hrs
- Claro Sports · FOX ONE
Liga MX- Clausura 2026
La Liga MX finalmente está de regreso. Casi un mes después de haber visto a Toluca levantar el bicampeonato de liga, el futbol mexicano vuelve con tres partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026. Mazatlán y Juárez abrirán la temporada, mientras que al término América entra en acción visitando a los Xolos y en simultáneo Atlas y Puebla se enfrentarán en el Jalisco
Mazatlán FC vs FC Juárez
- 19:00 hrs
- Azteca 7 · TV Azteca Deportes Network · FOX ONE
Club Tijuana vs Club América
- 21:00 hrs
- FOX ONE
Atlas vs Puebla
- 21:00 hrs
- ViX Premium
Más futbol
Este viernes también tendremos actividad en el futbol europeo. Aunque varias ligas están pensando en sus Copas locales, otros como la Bundesliga y LaLiga tendrá partidos de liga. En Alemania el Borussia Dortmund se medirá al Frankfurt mientras que, en España será el Getafe ante la Real Sociedad.
El futbol no se limitará únicamente al varonil, sino que en México también tendrémos el duelo entre el Atlético de San Luis y Pumas, dos equipos que quieren revertir el mal paso del Apertura y pelear por la Liguilla este nuevo año.
Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund
- Bundesliga
- 13:30 hrs
- Sky Sports
Getafe CF vs Real Sociedad
- La Liga
- 14:00 hrs
- Sky Sports
Atlético San Luis vs Pumas UNAM
- Liga MX Femenil
- 19:00 hrs
- Disney+ Premium · ESPN 2
Otros deportes
Además de la actividad futbolera de este viernes, también habrá basquetbol en Estados Unidos. La NBA verá acción con tres partidos prácticamente en simultáneo con los duelos entre los Bulls y Heat, dos equipos que pelean por clasificar a los Playoffs, así como el duelo entre Cleveland y Minnesota y los Mavericks ante el Jazz.
Miami Heat vs Chicago Bulls
- 19:00 hrs
- NBA League Pass · NBA TV
Cleveland Cavaliers vs Minnesota Timberwolves
- 19:00 hrs
- NBA League Pass · Prime Video
Dallas Mavericks vs Utah Jazz
- 20:00 hrs
- NBA League Pass