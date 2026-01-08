Los 10 refuerzos más destacados a un día del inicio del Clausura 2026 de la Liga MX

El Clausura 2026 está por comenzar y aunque los clubes siguen realizando movimientos, de cara a la Jornada 1 hay fichajes que ya se llevaron los reflectores. América y Cruz Azul realizaron algunos de ellos, pero también destacan clubes como Necaxa o León, que quieren pelear por un lugar en Liguilla.

Los fichajes de los 'Cuatro Grandes' y el campeón

Rodrigo Dourado es el fichaje estrella de las Águilas, que buscan fortalecer su medio campo con el brasileño, que llega procedente de Atlético San Luis. Al igual que el club azulcrema, la Máquina cementera fichó un mediocampista más, Agustín Palavecino, que se reencontrará con Nicolás Larcamón y José Paradela.

Palavecino es uno de los refuerzos de Cruz Azul | X: @CruzAzul

Con la dupla Palavecino-Paradela junta de nuevo, el técnico argentino buscará darle a los cementeros su décimo título de Liga MX. Además, contará con un nuevo delantero, Miguel Borja, quien oficialmente no ha sido registrado, pero llega con altas exigencias luego de su paso por River Plate.

La llegada del atacante colombiano forzó la salida de Ángel Sepúlveda, quien fichó con Chivas y buscará que esta segunda etapa como rojiblanco sea mejor que su anterior experiencia. Y por último, entre los llamados 'Cuatro grandes' está el fichaje de Juninho, la nueva estrella de Pumas tras el cambio de directiva.

Juninho es el fichaje estrella de Pumas | X: @PumasMX

Mientras que el actual campeón del futbol mexicano, Toluca, también realizó varios fichajes, entre los cuales destaca Sebastián Córdova. El volante pasó de ser una joven figura a quedarse en la banca con Tigres, por lo que ahora tratará de recuperar el nivel con los Diablos y ser parte del tricampeonato.

Otros fichajes destacados

Aunque los Rayos sufrieron la baja de Palavecino, le dieron la bienvenida a Lorenzo Faravelli, jugador en el cual Martín Varini deposita sus esperanzas para hacer de Necaxa un equipo competitivo. Además, con la llegada de Julián Carranza procedente de la Eredivisie, en el club hidrocálido miran con ilusión el Clausura 2026.

Sebastián Córdova es uno de los fichajes de Toluca | X: @TolucaFC

La llegada de Carranza respondió a la salida de Diber Cambindo, que seguirá en el futbol mexicano, pero con León. La Fiera ha realizado muchos fichajes durante este mercado de invierno, ya que no quieren repetir una actuación como la del Apertura 2025, en la quedaron penúltimos en la tabla.

LOS 10 FICHAJES MÁS DESTACADOS PARA EL CLAUSURA 2026

Rodrigo Dourado - Llega a América procedente de Atlético San Luis Agustín Palavecino - Llega a Cruz Azul procedente de Necaxa Miguel Borja - Llega a Cruz Azul libre tras salir de River Plate (No ha sido presentado) Ángel Sepúlveda - Llega a Chivas procedente de Cruz Azul Juninho - Llega a Pumas procedente de Flamengo Sebastián Córdova - Llega a Toluca procedente de Tigres Lorenzo Faravelli - Llega a Necaxa procedente de Cruz Azul Julián Carranza - Llega a Necaxa procedente de Feyenoord Diber Cambindo - Llega a León procedente de Necaxa Luca Orellano - Llega a Rayados procedente de FC Cincinnati (MLS no libera su pase todavía)