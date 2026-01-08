La promesa de Agustín Palavecino al ser presentado como refuerzo para el Clausura

Agustín Palavecino fue presentado oficialmente como refuerzo de Cruz Azul en un acto realizado en las oficinas de la Cooperativa, donde el jugador dejó claras sus razones para vestir la camiseta celeste y los objetivos que persigue en esta nueva etapa de su carrera.

“Feliz de estar acá, de pertenecer a este a esta institución. El por qué vine, creo que hace un año y medio estoy en este en esta liga, es el equipo que te das cuenta que es el, en una opinión personal, el que mejor juega, entonces, es muy atractivo, y más cuando muestra el interés de que estés acá y de que seas parte”, mencionó.

Se dice contento de llegar a Cruz Azul | X

Quiere ayudar a Cruz Azul a ganar títulos

Palavecino también subrayó que es consciente del peso histórico de Cruz Azul y de la responsabilidad que implica defender sus colores, además de dejar en claro su deseo de colaborar en la obtención de campeonatos

“Sí, soy muy consciente de lo que es la institución en sí, de la grandeza que tiene. También por eso estoy contento de estar acá, porque sé de lo que es ganar títulos y me encantaría ayudar al equipo a quedar en la historia. Son objetivos que se ponen, hay obligaciones de siempre estar en la fiesta grande. Tenemos dos competencias y los objetivos están muy claros”, señaló.

Quiere hacer historia | X

Sobre la exigencia que representa competir por un puesto en un mediocampo con nombres consolidados, el nuevo refuerzo celeste se mostró sereno y confiado en sus capacidades.

“No, con mucha tranquilidad y con mucha confianza, creo que sé muy bien de las exigencias del club, sé muy bien el objetivo, lo tengo muy claro, estoy muy contento también de pertenecer a este equipo con demasiada calidad, lo mencionaste vos, es un mediocampo muy, muy importante y nada, aprender de mis compañeros, ayudarlos y ir todos juntos por el objetivo”, explicó.

Se reencuentra con Paradela | IMAGO7

Uno de los aspectos que también influyó en su llegada fue el reencuentro con caras conocidas, tanto en el cuerpo técnico como dentro del plantel. Palavecino volverá a compartir vestidor con José Paradela y trabajará nuevamente bajo la dirección de Nicolás Larcamón, con quienes coincidió en Necaxa.