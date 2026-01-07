¿En dónde está ahora cada uno de los jugadores que ganó la novena con Cruz Azul?

La salida de Nacho Rivero rumbo a los Xolos de Tijuana no es un traspaso cualquiera; representa el cierre definitivo de un capítulo dorado. Con su partida, el vestidor de Cruz Azul se queda sin el último eslabón de aquel once inicial que, hace cuatro años y medio, terminó con la maldición y levantó la ansiada Novena.

Rivero, último héroe de La Novena | IMAGO7

Hoy, el primer equipo de Cruz Azul es una hoja en blanco respecto a esa noche en el Estadio Azteca. Aunque el arquero Andrés Gudiño permanece en la institución, su rol en aquel entonces era el de tercer guardameta. Del equipo estelar y los cambios recurrentes de Juan Reynoso, el rastro se ha esparcido por todo el continente.

Aquí te presentamos el destino actual de los hombres que hicieron historia en el Guardianes 2021:

El Once Titular: Entre el retiro y el extranjero

El corazón de aquel equipo ha tomado rumbos drásticamente opuestos. Mientras algunos colgaron los botines, otros siguen compitiendo en ligas internacionales.

Jesús Corona: El eterno capitán puso fin a su carrera profesional tras un último paso por los Xolos de Tijuana.

Nacho Rivero: El último "sobreviviente" del XI titular se une a la jauría de Tijuana para este torneo.

Pablo Aguilar: El mariscal de la defensa central se encuentra oficialmente retirado de las canchas.

Julio 'Cata' Domínguez: Se mantiene activo en la Liga MX con el Atlético San Luis, donde actualmente cumple un rol como suplente.

Juan Escobar: Tras una salida polémica del club, hoy milita en el Godoy Cruz de Argentina.

Pol Fernández: Al igual que Escobar, defiende los colores de Godoy Cruz en el fútbol argentino.

Rafael Baca: Se encuentra sin equipo desde febrero de 2025; su último registro en primera división data de 2023.

Luis Romo: El motor del mediocampo regresó a La Máquina tras su paso por Monterrey, pero hace un par de torneos dejó de nuevo al equipo para jugar en Chivas.

Roberto 'Piojo' Alvarado: Es una de las figuras estelares del Guadalajara, compartiendo vestidor con Romo.

Orbelín Pineda: El "Maguito" continúa su aventura europea con el AEK de Atenas en Grecia.

Jonathan 'Cabecita' Rodríguez: El autor del gol del título perfora las redes ahora en la MLS con el Portland Timbers.

Cuadro titular de La Máquina EN 2021 | IMAGO7

SUPLENTES:

Sebastián Jurado: Tras no lograr consolidarse en el arco celeste, hoy busca la regularidad bajo los tres palos de FC Juárez .

Alexis Peña: Se ha convertido en un referente defensivo y capitán de los Rayos del Necaxa .

Elías Hernández: El "Patrullero", pieza clave por las bandas durante años, se encuentra actualmente retirado .

Adrián Aldrete: El lateral izquierdo, recordado por su técnica y experiencia, también ha optado por el retiro profesional.

El último sobreviviente institucional

El único nombre que conecta el presente con aquel mayo de 2021 es Andrés Gudiño. Si bien en la liguilla de la Novena se encontraba a la sombra de Corona y Jurado como tercer portero, el guardameta es el único que ha permanecido ininterrumpidamente en la Noria, aunque hoy mantenga su rol como arquero suplente.