¿Fidalgo se va del América? Real Sociedad lanza oferta por el 'Maguito'

¿El fin de una era en América? A un día de que inicie el Clausura 2026, los movimientos del mercado de invierno no se detienen y ahora los reflectores están en Coapa. Las Águilas ya confirmaron a Rodrigo Dourado, Fernando Tapia y Aaron Mejía, además de que se despedirán de Igor Lichnovsky.

El chileno ya no entra en planes del club, por lo que le rescindirán su contrato para registrar a Dourado. Pero además del defensa, podría darse una baja más que -a diferencia de Lichnovsky- sí dolería en el corazón de los aficionados azulcremas. Se trata de Álvaro Fidalgo, quien tiene una oferta en su natal España.

Hay una oferta para que Fidalgo salga de América | IMAGO 7

¿Qué se sabe de la oferta por Fidalgo en América?

Según David Faitelson, la Real Sociedad es el equipo de LaLiga interesado en el 'Maguito'. "Hay una importante y seria oferta por Álvaro Fidalgo del futbol de España", escribió el comunicador en redes sociales, aunque no dio detalles sobre cifras ni si las negociaciones están avanzadas.

De acuerdo con Transfermarkt, actualmente tiene un valor de mercado de 8.5 millones de euros, medio millón menos de los nueve que valía en mayo de 2025, pero muy por encima del millón que valía en 2021 cuando llegó a Coapa a cambio de dos millones. Por lo que parece difícil que América acepte un monto bajo por el jugador.

Faitelson señaló que Real Sociedad ofertó por Fidalgo | CAPTURA

Jardine reconoció que Fidalgo tuvo un mal Apertura 2025

Desde que llegó a América en 2021, el 'Maguito' se convirtió rápidamente en el motor del mediocampo del club azulcrema. Hasta ahora ha disputado 225 partidos, con 22 goles y 30 asistencias en todas las competencias. No obstante, el pasado Apertura 2025 fue uno de los peores para el español.

Fue la tercera ocasión que no dio una sola asistencia en Fase Regular, en la cual además solo hizo un gol. En ese sentido, el propio director técnico, André Jardine, reconoció que fue el peor torneo de Fidalgo, pero descartó especular sobre su salida del club.

"El último torneo fue su peor versión desde que llegó al América, él esta consciente, tuvo problemas personales, pero que no justifican repetir las cuestiones, lo más importante es que yo lo veo de regreso, en su mejor versión, intenso, participativo, muy creativo, es su marca mayor, está muy consciente para lograr coger otro objetivo", declaró.