“Tu papá no gana”: La dura confesión de Efraín Juárez sobre el acoso a su hijo por mal momento de Pumas

Efraín Juárez compartió una experiencia personal que se relacionó con su paso como director técnico de Pumas, en la que explicó cómo la presión deportiva también alcanzó el ámbito familiar. La declaración surgió al hablar del entorno que rodeó su trabajo al frente del equipo universitario.

El estratega del Club Universidad Nacional relató un episodio ocurrido en su hogar, cuando uno de sus hijos expresó tristeza por comentarios recibidos en la escuela. De acuerdo con Juárez, el menor le confesó que compañeros se burlaban de él por el desempeño de su padre como entrenador.

Juárez en un partido | IMAGO7

“Me acosté un día con mi hijo y él lloraba y yo le dije ‘¿qué te pasa?’ y me dijo que en la escuela le hacían burla, que le dicen ‘tu papá es entrenador y no gana’”, señaló Juárez, al describir el momento que ha vivido durante su estancia con el club auriazul.

El entrenador explicó que respondió a su hijo con palabras que le transmitieron calma y confianza, sin detallar el contenido de esa conversación.

IMAGO7

Indicó que el menor se durmió tranquilo, convencido del compromiso que su padre mantuvo con su trabajo en el futbol profesional. Juárez afirmó que, tanto para sus hijos como para su entorno cercano, resultó importante la forma en la que enfrentó su responsabilidad en Pumas.

“Siempre que los veo, los puedo ver a los ojos y saben que papá ha dado todo por el bien de una institución, por el bien de un grupo y lo más importante, por el bien de ellos”, expresó el exdirector técnico universitario. Ya con risas, el estratega mencionó que al otro día su hijo se peleó con su compañero.