‘Ojalá se pueda comer el mundo’: Malagón se rinde en elogios para Gilberto Mora

A unos día del regreso de la Liga MX, uno de los referentes actuales de las Águilas del América, Luis Ángel Malagón, se dio el tiempo para reconocer al juvenil, Gilberto Mora, compañero del guardameta en la Selección Mexicana y actual referentes de los Xolos de Tijuana, su próximo rival en la Jornada 1 del Clausura 2026.

Luis Malagón y Gil Mora | MEXSPORT

¿Qué dijo Luis Ángel Malagón de Mora?

Durante una entrevista previo al arranque de la Liga MX, el guardameta azulcrema fue cuestionado sobre el veloz ascenso de la carrera de Gilberto Mora, jugador de 17 años y que ya es material de selección, a lo que Luis Ángel aseguró que es un gran tipo.

“Es un tipazo, se sentó en mi mesa y estaba a mi lado, es un amor el tipo, yo a los 16 años me acababan de correr del Santos, estaba trabajando y hoy verlo ahí la verdad me da mucho gusto”, confesó el guardameta azulcrema.

Mora campeón con México | MEXSPORT

Además de hablar del gran y temprano paso de la carrera de Mora, Malagón también reconoció la mentalidad del juvenil y su familia, asegurando que es un tipo muy centrado al que le esperan grandes cosas.

“Es un tipo muy mesurado, creo que tiene las bases muy claras y creo que sus padres han hecho un gran computrabajo con él y lo van a llevar por el mejor camino”, añadió Luis Ángel.

Mora en Selección | MEXSPORT

Los mejores deseos para Mora

Por último, el arquero titular de la Selección Mexicana le dedicó algunas palabras a su compañero tricolor y próximo rival en el regreso del balompié nacional, deseándole un gran futuro y reafirmando su aprecio.

“Ojalá se pueda comer el mundo como se debe, porque lo merece, porque es un buen tipo, de cariño le decimos Bob (esponja), solo él merece se apodo”, concluyó el portero del América.