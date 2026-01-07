‘Un líder’: Raúl Jiménez habló sobre como se ve en la Selección Mexicana

Tras una actuación inolvidable en el Craven Cottage por parte de Raúl Jiménez contra el Chelsea, además de una gran anotación de cabeza, el delantero de la Selección Mexicana, confesó en una entrevista que le gustaría seguir con su nivel y así poder inspirara y apoyar a sus compañeros.

Gol de Raúl I AP

¿Qué dijo Raúl?

Durante una entrevista para México, el delantero del Fulham, confesó sentirse satisfecho con su nivel actual, además de declarar que siempre busca ser un jugador a seguir, dando ejemplos de mucho compromiso y trabajo para su compañeros y las nuevas generaciones.

“Me gusta ser ese jugador a seguir, ese líder que tanto fuera como dentro del campo, que quiere dar lo mejor de sí mismo para pro del equipo y ayudar a mis compañeros a sacar su mejor versión”, confesó el goleador del Fulham.

Jiménez en Selección I MEXSPORT

Tras sus declaraciones, el ariete azteca solo reafirma las palabras que ya antes había declarado, donde confesó que le gusta ser una pieza fundamental del equipo tricolor, además de mostrar un gran compañerismo en su persona.

Segunda oportunidad

A unos meses desde que arranque la Copa del Mundo de 2026, Raúl Jiménez no solo busca llegar en su mejor nivel a la justa del verano, sino también llega su revancha personal, pues el ‘Lobo de Tepejí’, busca tener el Mundial que una terrible lesión le arrebató en el 2022.

Jiménez en amistosos con México I MEXSPORT

El canterano americanista actualmente cuenta con 27 goles en su nueva etapa como jugador del Fulham, convirtiéndose en uno de los referentes en el ataque para el técnico, Marco Alexandre Saraiva da Silva y uno de los favoritos de la afición del equipo inglés.

Por su parte, en la Selección Nacional de México, Jiménez ya es uno de los capitanes del equipo y se perfila para ser el ‘9’ titular de Javier ‘Vasco’ Aguirre en el debut del combinado mexicano ante su similar de Sudáfrica, el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte (antes Azteca).