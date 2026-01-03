Así luce el Estadio Azteca a menos de tres meses para la reinauguración frente a Portugal

Comienza el 2026 y con ello la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, un evento que mantiene expectantes a millones de aficionados. En territorio mexicano, la atención se centra de manera particular en la Ciudad de México, donde avanzan los trabajos de remodelación del Estadio Azteca, sede del partido inaugural de la Selección Nacional.

El debut de México está programado para jugarse en el Coloso de Santa Úrsula, lo que ha generado preocupación tanto entre los aficionados como en las autoridades deportivas. El avance lento de las obras y la falta de claridad sobre los plazos finales han encendido las alarmas, ya que el inmueble debe estar completamente listo para cumplir con los estándares exigidos por la FIFA.

Las remodelaciones del Estadio Azteca abarcan prácticamente todas las áreas del recinto, desde las tribunas hasta el campo de juego. Aunque los trabajos se realizan a marchas forzadas, el tiempo apremia y la presión aumenta, considerando que el estadio no solo albergará el debut del Tri, sino varios encuentros clave del torneo.

En días recientes, la inquietud creció luego de que en redes sociales circularan imágenes del estado actual del estadio. Las fotografías mostraron zonas aún en proceso de adecuación, lo que provocó una oleada de comentarios y dudas entre los aficionados, quienes temen que el inmueble no esté terminado en tiempo y forma.

Así arranca enero el Estadio Azteca.

Debe estar listo el 28 de Marzo. pic.twitter.com/DnUcjoJKXP — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) January 3, 2026

El nuevo Estadio Azteca presentará cambios importantes que buscan modernizarlo sin perder su esencia histórica. Entre las principales mejoras destacan la renovación total de la cancha, la instalación de más de 2 mil 200 metros cuadrados de pantallas LED, accesos y espacios adecuados para personas con discapacidad, así como conexión wifi gratuita de última generación.

Además, el proyecto contempla la construcción de elevadores, la modernización de sanitarios y más de 7 mil 120 metros cuadrados destinados a zonas de hospitality, con el objetivo de ofrecer una experiencia de primer nivel a aficionados, patrocinadores y delegaciones durante la Copa del Mundo.

El Estadio Azteca será escenario de cinco partidos del Mundial 2026, siendo el más esperado el debut de México ante Sudáfrica, un duelo que evoca el recuerdo del encuentro inaugural del Mundial de 2010. También se disputarán los partidos Uzbekistán vs Colombia, México vs un rival del grupo UEFA 4, además de un encuentro de dieciseisavos y uno de octavos de final.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.