Raúl Jiménez busca hacer historia en la Copa del Mundo del 2026 con la Selección Mexicana

Este año arrancará la Copa del Mundo, donde México será anfitrión por tercera vez en la historia de los Mundiales, donde el Tricolor y en especial Raúl Jiménez, esperan tener una actuación histórica en el Mundial del 2026.

El delantero mexicano, que ha tenido una buena temporada con el Fulham de la Premier League, se perfila para ser el atacante titular en la Copa del Mundo, más ahora que Santiago Giménez quedará fuera tras operarse el tobillo, aunque 'El Lobo de Tepeji' se enfrenta a una estadística que lo tiene más que preocupado.

Jiménez, que ha tenido minutos en tres Copas del Mundo, no ha sido capaz de marcar un solo gol como delantero de la Selección Mexicana en Mundiales, entendiendo que Raúl no ha sido el titular en ninguna de las máximas competiciones del futbol con el Tri.

En Brasil 2014, Jiménez solo vio acción durante seis minutos en el partido que terminó igualado sin goles frente a Brasil, quedándose en la banca contra Camerún, Croacia y en los Octavos de Final ante Países Bajos.

Durante la Copa del Mundo de Rusia 2018, Raúl solo jugó 54 minutos, 24 en el debut frente a Alemania y media hora en el encuentro de Octavos de Final contra Brasil.

En Qatar 2022, a pesar de ir lesionado al Mundial, Jiménez disputó un total de 56 minutos, viendo actividad en todos los partidos de la Fase de Grupos, aunque no pudo marcar en los partidos contra Polonia, Argentina o Arabia Saudita.

¿Contra qué equipos jugará México en 2026?

Raúl Jiménez se enfrentará a Sudáfrica y Corea del Sur en la Fase de Grupos en la Copa del Mundo del 2026, aun falta por descubrir qué selección saldrá del repechaje de UEFA para completar el sector A.

El partido inaugural será en la cancha del Estadio Azteca frente a Sudáfrica, contra Corea del Sur será en Guadalajara y volverán a la Ciudad de México para enfrentarse a la selección del repechaje de UEFA.