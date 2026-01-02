Ricardo Schelble, la nueva joya y promesa de la Selección Mexicana

Ricardo Schelble comienza a colocarse en el radar del futbol mexicano. El defensa central de apenas 16 años, perteneciente a las fuerzas básicas del Friburgo de la Bundesliga, ya es elegible para representar a México gracias a su ascendencia materna. Su perfil, físico y proyección lo convierten en un nombre a seguir de cara al futuro del Tricolor.

Ricardo Schelble I CAPTURA DE PANTALLA

Un perfil que encaja en el proyecto a largo plazo

El joven zaguero destaca no solo por su elegibilidad, sino por su presente competitivo. Schelble es titular fijo en la selección sub-17 del Friburgo, uno de los clubes alemanes con mayor tradición en el desarrollo de talento juvenil. Con una estatura de 1.90 metros, su presencia en el juego aéreo y su lectura defensiva han llamado la atención de visores internacionales.

De acuerdo con información de Scout Search, Ricardo Schelble se desempeña como defensa central y cuenta con ascendencia mexicana por parte de su madre, lo que lo habilita para ser convocado por selecciones nacionales de México. Este detalle abre una ventana importante para la Federación Mexicana de Futbol, que en los últimos años ha intensificado la búsqueda de talento binacional.

Más allá del pasaporte, el futbolista cumple con características muy valoradas en el futbol moderno: potencia física, buena salida de balón y formación táctica europea desde temprana edad. En Alemania, el trabajo formativo prioriza la toma de decisiones y el entendimiento del juego, aspectos clave para un defensor central.

CAPTURA DE PANTALLA

México y la ruta alemana de los futbolistas binacionales

El caso de Schelble no es aislado. En años recientes, varios futbolistas con doble nacionalidad han surgido en las fuerzas básicas de clubes alemanes. Uno de los ejemplos más recientes es Neo Lima, mediocampista que también posee nacionalidad mexicana, aunque en sus últimas convocatorias ha sido considerado por selecciones juveniles de Alemania.

Esta competencia entre federaciones representa un reto para México, que debe actuar con anticipación si desea integrar a estos talentos en su estructura. El seguimiento constante, la comunicación temprana y un proyecto deportivo claro suelen ser factores determinantes en la decisión de los jugadores.

@scfreiburg

En ese contexto, Ricardo Schelble aparece como un prospecto estratégico. Su edad permite margen de trabajo y convencimiento, mientras que su rol protagónico en el Friburgo sub-17 respalda su proyección. No se trata de una promesa mediática, sino de un futbolista que ya compite en un entorno de alto nivel.

Por ahora, el defensor continúa su proceso formativo en Alemania, enfocado en consolidarse dentro del sistema del Friburgo. Sin embargo, su nombre ya está sobre la mesa y su elegibilidad para México lo coloca como una opción interesante para el futuro de las selecciones juveniles y, eventualmente, del combinado mayor. Un talento joven que conviene no perder de vista.