¿Qué arquero se perfila para ser titular en el Mundial con México?

Con el Mundial cada vez más cerca, la Selección Mexicana comienza a perfilar uno de los debates más importantes rumbo a la lista final: ¿quién será el arquero titular? El panorama ofrece experiencia, regularidad y proyección, con varios nombres que pelean seriamente por el puesto bajo los tres postes.

Malagón, portero del América | IMAGO7

Uno de los principales candidatos es Luis Malagón, quien ha sido constante y protagonista con el América. En 2025 disputó 43 partidos en todas las competencias, recibió 41 goles y logró 17 porterías en cero, números que lo colocan como el guardameta más sólido del año.

Además, fue pieza clave para que las Águilas llegaran a la final del Clausura 2025, aunque terminaron perdiéndola, lo que no opaca su regularidad ni su peso en partidos de alta exigencia.

Otro nombre habitual en las convocatorias es Carlos Acevedo, arquero de Santos Laguna. Durante 2025 jugó 36 partidos, pero sus cifras reflejan un torneo más complicado: 70 goles recibidos y solo cinco arcos en cero. Si bien su talento es indiscutible y ha sido considerado por varios procesos, la irregularidad defensiva de su equipo y los números colectivos han terminado por afectar su candidatura.

También aparece Raúl Rangel, quien ha ganado terreno en el radar nacional. El arquero disputó 41 partidos en 2025, permitió 51 goles y dejó su portería imbatida en 11 ocasiones. Su desempeño ha sido consistente y le ha permitido colocarse como una opción seria, especialmente pensando en el futuro inmediato del arco tricolor.

'Tala' Rangel, portero de Chivas | IMAGO7

En el fondo del escenario sigue presente Guillermo Ochoa, referente histórico de la Selección y quien podría estar ante su último Mundial. La experiencia mundialista de “Memo” pesa, pero el debate gira cada vez más en torno a la continuidad generacional y al momento futbolístico de los arqueros activos en la Liga MX.

Por rendimiento, regularidad y números, Luis Malagón es hoy el arquero que se perfila como titular de México en el Mundial. Su constancia durante todo el 2025, la cantidad de porterías en cero y su participación en instancias decisivas le dan ventaja sobre Acevedo y Rangel. Sin embargo, la experiencia de Ochoa y el crecimiento de Rangel mantienen abierta la competencia, aunque el presente parece inclinar la balanza hacia el guardameta del América.