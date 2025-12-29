La esperada reinauguración del Estadio Azteca en marzo de 2026 tuvo un giro de guion inesperado. Lo que pudo ser un duelo histórico entre la Selección Mexicana y la Argentina de Lionel Messi, terminó convirtiéndose en una cita con la Portugal de Cristiano Ronaldo. Detrás de este cambio no hubo razones deportivas, sino un complejo entramado de presunta corrupción y desvío de fondos que involucra a la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

Estadio Banorte, antes Estadio Azteca

Falta de transparencia de la AFA

Originalmente, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) contempló seriamente a la Albiceleste para engalanar la reapertura del "Coloso de Santa Úrsula". Sin embargo, las negociaciones se estancaron debido a la falta de transparencia financiera por parte de la dirigencia argentina.

Según información publicada desde el mes de agosto por Luis Castillo, colaborador de RÉCORD, las exigencias y manejos de la AFA no ofrecían las garantías necesarias para la FMF, lo que obligó a los directivos mexicanos a buscar una alternativa de igual peso mediático, encontrando en Portugal y Cristiano Ronaldo el rival perfecto para un duelo tan importante.

Escudo de la AFA

El esquema de las "Empresas Fantasma" en Miami

La investigación que terminó por dar la razón a la cautela mexicana fue publicada recientemente por el diario La Nación en Argentina. El reporte detalla un presunto desvío de 42 millones de dólares a través de un esquema diseñado para movilizar los ingresos generados por la selección campeona del mundo.

De acuerdo con la investigación, en 2021 la AFA cedió sus derechos comerciales externos a TourProdEnter LLC, empresa radicada en Florida y vinculada al productor Javier Faroni. Esta firma recaudó más de 260 millones de dólares en patrocinios y derechos televisivos.

De ese total, 42 millones de dólares fueron transferidos a cuatro empresas de responsabilidad limitada (LLC) en Miami. Estas entidades no cuentan con empleados ni actividad comercial real, y tres de ellas comparten una dirección de oficinas virtuales.

Adicionalmente, se detectó el giro de 109.9 millones de dólares a una financiera uruguaya, presuntamente para realizar inversiones y eludir el cepo cambiario vigente en Argentina.

'Chiqui Tapia', presidente de la AFA

"La administración de estos fondos muestra irregularidades significativas... las entidades en Miami refuerzan la sospecha de que funcionan como sociedades vehículo para el desvío de dinero", señala el reporte de La Nación.

Cristiano Ronaldo: El beneficiario del "Efecto Dominó"

La decisión de la FMF de cortar lazos con la administración de Claudio "Chiqui" Tapia provocó un efecto dominó. Ante la imposibilidad de cerrar un trato transparente con los campeones del mundo, México aceleró las gestiones con la Federación Portuguesa de Futbol.

De esta manera, la reinauguración del Estadio Azteca, tras sus remodelaciones para la Copa del Mundo 2026, contará con la presencia de Cristiano Ronaldo. Para la afición mexicana, el cambio significa perder la oportunidad de ver a Messi en el mítico estadio, pero para la FMF, representó un blindaje necesario ante un escándalo financiero que sigue creciendo en Sudamérica.